Monseñor Edmundo Valenzuela emitió un comunicado en el Día Internacional de la Mujer en el que pide “perdón” por las ofensas y pecados contra ellas y llama a los hombres a “un cambio de mentalidad” para frenar abusos. “Compartimos las angustias y tristezas por las situaciones de sufrimiento, marginación, explotación que experimentan muchas mujeres de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Les pedimos perdón por las ofensas y pecados cometidos, por la violencia intrafamiliar y por los diversos episodios de violencia sexual y cultural. Creemos que nuestro Padre Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas abusadas y maltratadas”, indica el comunicado firmado por el arzobispo de Asunción. “Estas lágrimas son para nosotros, varones, un llamado muy fuerte a un cambio de mentalidad y de trato. No más mujeres que sufran atropello de su dignidad, no más explotación y comercio sexual, no más violencia hacia alguna mujer”, afirma Valenzuela. Las expresiones del arzobispo se dan en un contexto reciente de acusaciones de intentar minimizar un caso de acoso a una mujer por parte del sacerdote Silvestre Olmedo, de Limpio. Valenzuela había solicitado no hacer de una “piedrita una montaña” en relación a dicho caso de acoso. “La Iglesia, siguiendo a su Maestro Jesús, camino, verdad y vida, aprende de Él a defender la vocación y la misión de cada mujer, superando errores y descuidos del pasado, enseñando a que todo nuestro cuerpo es templo sagrado del Espiritu Santo”, remarca. En el comunicado, Valenzuela también resalta el rol de madre y otros de la mujer paraguaya. “Las madres que engendran la vida y mantienen unidas a las generaciones son tan preciosas y reconocidas por el cariño entrañable de los hijos e hijas en cada hogar. Las solteras que han hecho un don de sí en el cuidado de sus padres ancianos o enfermos son ejemplos de caridad, a igual de las consagradas en la vida religiosa, llamadas Hermanas, han hecho una opción radical de vivir al servicio de todos”, expresa. Fuente: ABC Color