Guillermo Sosa, ministro del Trabajo no reconoce marchas ni paros previstos para este miércoles en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ante la consulta de la prensa sobre la posibilidad de descuentos en el salario en caso de que mujeres trabajadoras decidan participar en alguna marcha o ir a un paro contra toda forma de violencia y desigualdad, el alto funcionario decidió explicar que "no habrán marchas" y que el paro solo debe durar cinco minutos, informa Última Hora. En contacto con la 970 AM, mencionó que la movilización "es una cuestión simbólica. Es un llamado de atención en donde se quiere concientizar con respecto a algo. No significa la interrupción completa de las actividades. Solo paro un determinado momento para realizar una actividad y luego sigo trabajando", refirió. En vez de detallar si los patrones podrán o no descontar a quienes participen por abandonar el lugar de trabajo, el Ministro manifestó que "no hay marcha, no hay manifestación. El paro tiene que ser simbólico, de 5 minutos", declaró ante la emisora radial. Sin embargo, mujeres de todo el país preparan grandes movilizaciones buscando crear conciencia social sobre la falta de igualdad y respeto hacia el sector femenino y contra los abusos de todo tipo que las someten en todos los aspectos de la vida. De hecho, varias actividades iniciaron a tempranas horas de este miércoles. Fuente: Paraguay.com