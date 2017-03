El tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea será el principal punto de trabajo de la reunión de cancilleres del bloque que tendrá lugar hoy en Buenos Aires, donde también se discutirán otros puntos como la situación de Venezuela o los vínculos con la Alianza del Pacífico. “Es una reunión de trabajo con los cuatro países firmantes fundadores. La reunión apunta fundamentalmente a discutir la temática Mercosur-Unión Europea. Estamos este mes juntándonos en una discusión de fondo, necesitamos darle una impronta política”, dijo la canciller argentina, Susana Malcorra, en declaraciones a la prensa en durante foro organizado por la revista The Economist. Malcorra apuntó que, en un mundo donde el multilateralismo está en retroceso, la Unión Europea tiene una “oportunidad histórica” para reivindicar sus “principios” y recuperar liderazgo a través de alianzas como la que plantea el Mercosur. Por ello, se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin a años de negociaciones infructuosas, si se aboga por privilegiar la “discusión política”. Sin embargo, durante su intervención en el foro, puntualizó que la Unión Europea “no puede pretender un acuerdo” que tenga en cuenta todas las cosas que “le interesan” y no incluir “la agroindustria”, el sector que más fricciones causa en el bloque europeo. Los titulares de Exteriores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se reunirán en el Palacio de San Martín de Buenos Aires, en el marco de la presidencia pro tempore del bloque que ejerce Argentina durante este semestre. El nuevo canciller brasileño, Aloysio Nunes, fue el último en confirmar su presencia, con lo que el de Buenos Aires será su primer viaje oficial al exterior. “Se cumplirá la tradición de que el primer viaje de un canciller brasileño es hacia Argentina”, confirmó Nunes en un discurso ante el cuerpo diplomático y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. La última cumbre de cancilleres del Mercosur se produjo también en Buenos Aires, en diciembre pasado, y estuvo envuelta en una fuerte tensión por las protestas del Gobierno de Venezuela -que había sido cesada de sus derechos en el bloque a comienzos de ese mes- por no permitírsele acudir a la sesión. Pese a no estar invitada, la canciller venezolana Delcy Rodriguez se presentó en las puertas del Palacio de San Martín para resaltar el descontento del Gobierno de Nicolás Maduro con el trato hacia Venezuela por parte de los miembros fundadores del Mercosur. Junto a la situación de Venezuela, otro de los puntos a trabajar mañana será la relación con la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), a fin de explorar nuevas posibilidades de integración y de aumentar los vínculos, de forma que el lazo entre los bloques trascienda a los lazos bilaterales entre países por separado. Fuente: EFE