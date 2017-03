Parkinson es la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas en mayores de 65 años. Debido a que el mal de parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva, controlable pero no curable, en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social se dispone de la Unidad de Parkinson (conformado por un equipo Dr. Gustavo Báez, Dra. Carolina Velázquez y Dr. Aníbal Molinas).





"El IPS invierte millones de guaraníes en el tratamiento de diversas patologías neurológicas, ya que, el asegurado accede al tratamiento completo y la mayoría de los estudios y medicamentos utilizados en los mismos son considerados de alto valor económico", remarcó la Dra. Carolina Velázquez.



El consultorio de neurología recibe a más de 400 pacientes diariamente; brindando atención médica de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.

No Brasil existem diversos centros de referência para o tratamento da doença de Parkinson e associações de pacientes que prestam assistência aos portadores da doença;El Servicio de Neurología del Hospital Central del IPS presta asistencia a los portadores de esta Enfermedad a alrededor de 1500 a 2.000 pacientes por año.Además del acceso al tratamiento de primera línea( levodopa con carbidopa , pramipexol de 1mg de acción rápida y pramipexol de liberación retardada 1,5 mg , amantadina ) que es garantizado por el Sistema de Salud del Instituto de Previsión Social, el trabajo en equipo multidisciplinario con otras especialidades como geriatría, nutrición, gastroenterología, medicina física y rehabilitación, psicología mejora la calidad de vida del Paciente con Parkinson .



Los cuatro síntomas principales son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula o la cabeza, rigidez o agarrotamiento de las extremidades y el tronco; bradicinesia o lentitud de movimiento y la inestabilidad postural, o deterioro del equilibrio.





Síntomas de parkinson a menudo comienzan de un lado del cuerpo. Sin embargo, a medida que progresa, la enfermedad finalmente afecta ambos lados. Incluso después de que la enfermedad afecta a ambos lados del cuerpo, los síntomas a menudo son menos graves en un lado que en el otro.

No es contagiosa. Es consecuencia de una combinación de susceptibilidad genética y la exposición a uno o más factores ambientales que desencadenan la enfermedad. Se produce cuando las células nerviosas, o neuronas, en un área del cerebro conocida como sustancia negra mueren o se deterioran.

En la actualidad, no existe cura para la enfermedad de parkinson. Sin embargo, una variedad de medicamentos proporcionan un alivio significativo de los síntomas y el IPS dispone de los mismos para los pacientes con esta patología.

Las personas con parkinson se benefician al ser proactivo y saber acerca de la enfermedad con el fin de aliviar el miedo a lo desconocido y de asumir un papel positivo en el mantenimiento de su salud. Muchas personas con esta patología continúan trabajando, ya sea, a tiempo completo o tiempo parcial, aunque con el tiempo es posible que deban ajustar su horario y entorno de trabajo para hacer frente a la enfermedad.

La enfermedad afecta alrededor del 50 por ciento más a las mujeres. Un factor de riesgo claro para el parkinson es la edad. La edad promedio de inicio es de 60 años. Sin embargo, alrededor del 5 al 10 por ciento de las personas con la enfermedad tienen inicio temprano enfermedad que comienza antes de los 50 años. De inicio precoz de la enfermedad son a menudo hereditarias, aunque no siempre, y algunos han sido ligadas a mutaciones genéticas específicas



En Paraguay más de 7 mil personas padecen de la enfermedad y a nivel mundial una de cada mil. Fuente: Prensa IPS