La Junta Departamental del Guairá se reunirá desde las 9:00 para el tratamiento de la ratificación o el rechazo del acta en que se aceptó la supuesta renuncia del gobernador Rodolfo Friedmann. La sede ya fue ocupada por un contingente de cascos azules. "Nosotros debemos aprobar o rechazar el acta de la sesión anterior y de la extraordinaria. Una vez que se rechaza esta acta, debemos empezar desde cero. La renuncia nunca existió, nunca estuvo en el ánimo del gobernador renunciar al cargo", dijo a ABC Cardinal el concejal departamental Javier Silvera, un colorado leal al gobernador Rodolfo Friedmann. De los 12 concejales departamentales, seis apoyan a Friedmann, dos son liberales y cuatro, colorados. Silvera, uno de los leales al gobernador Friedmann, contó que él fue uno de los que llevaron la nota de renuncia a la escribanía y que en la sesión del viernes pasado la aceptó creyendo que era real. "Yo soy el secretario de la Junta", justificó. La situación en los alrededores de la sede de la Gobernación es aún tranquila, pero hay una gran cantidad de policías antimotines resguardando el lugar, informó el corresponsal de ABC Color, Juan Perdomo. En un principio, se habló de que la sesión se iba a iniciar más temprano, pero finalmente quedó fijada para las 9:00. NO CREE EN LA PERICIA El concejal departamental Javier Silvera afirmó que la pericia hecha por Librado Sánchez, que aseguró que la firma de Friedmann es real, no puede ser cierta ya que el perito no pudo haber accedido al documento que está en una escribanía. "No creo que la escribana le haya dado ese documento. Solo los cuatro concejales departamentales pueden retirar la nota o con una orden judicial", dijo Silvera. "Llamamos a la cordura", concluyó.