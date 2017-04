El "comité de bienvenida" instaló al menos 100 pasacalles con mensajes contra el senador y ex mandatario Fernando Lugo. Así lo reciben en la ciudad de Coronel Oviedo para la reunión de militantes del Frente Guasu que se desarrolla este sábado. "Lugo, Judas de la patria", "Lugo, persona no grata en Coronel Oviedo", "Lugo, tus manos tienen sangre", "Violador de la Constitución Nacional", son solo algunos de los "piropos" para el senador del Frente Guasu. Los pasacalles están escritos con letras rojas y se instalaron sobre la avenida Mariscal Estigarribia, una de las principales de acceso de la ciudad de Coronel Oviedo. Fueron al menos 100 pasacalles los que se instalaron en esta arteria, pero varios ya fueron bajados porla municipalidad local desde el departamento del Medio Ambiente. Este sábado, en el polideportivo Cerrito se realizará una concentración de militantes del partido Frente Guasu desde las 9:00. Un grupo anunció que serán recibidos con huevos. Marcos Fariña, abogado del senador Fernando Lugo presentó ayer viernes una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas luego de que se haya filtrado la información de la "bienvenida" planeada por liberales al ex obispo y a militantes del FG en Oviedo. Los liberales por su parte desconvocaron la manifestación que tenían planeada este sábado para la zona de Cerrito, para evitar enfrentamientos, informó la 970. Incluso, el partido del ex mandatario emitió ayer un comunicado en el que responsabilizaba de lo que pueda pasar a los efrainistas, y específicamente a Salyn y Antonio Buzarquis. Como prueba, presentaron capturas de pantalla de mensajes de un grupo de liberales en WhatsApp. Para el Frente Guasu, esta es una forma de incitar a la violencia y el enfrentamiento entre paraguayos Fuente: Ultima Hora