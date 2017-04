Entre los procesados están el ex diputado Juan Manuel Del Puerto, Payo Cubas y el abogado Roberto Rojas, quien denunció tortura por parte de agentes. También, el concejal Rodrigo Buongermini. Una semana después del inicio de los desmanes ocurridos tras la aprobación de los senadores cartistas al proyecto de enmienda constitucional, en la noche de ayer el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, presentó las primeras imputaciones por los ataques y robos registrados al Congreso, destrucción de patrulleras, ataque a policías y la agresión al diputado liberal Édgar Acosta. Para las imputaciones, la Fiscalía se guió por distintas tomas, ya sean fotográficas o de filmaciones de medios de prensa, además de las grabaciones de circuitos cerrados. Los fiscales que se encargaron de investigar el ataque y posterior quema del Congreso, Eugenio Ocampos, María Estefanía González y Aldo Cantero imputaron a 16 personas, entre ellas el ex diputado Juan Manuel Del Puerto, el concejal de Asunción Luis Rodrigo Buongermini, el polémico abogado Paraguayo Cubas, y el también abogado Roberto Rojas González, quien había denunciado que tras su detención fue torturado por policías. Los mismos fueron imputados por perturbación de la paz pública y otros por daños de cosas de interés común. Los mencionados fiscales también imputaron al abogado Rojas González y a Jorge Sebastián Radice Sanabria por atacar una patrullera que se encontraba sobre la calle 14 de Mayo y Paraguayo Independiente, durante las violentas manifestaciones. Rojas, además de ser procesado por perturbación de la paz pública, además fue imputado por daño a cosas de interés común y coacción. Siguiendo con la investigación de ataque al Congreso Nacional, los tres fiscales mencionados imputaron a Silvino Rafael Romero, alias Amuleto, por perturbación de la paz pública y por hurto agravado, y se pidió la prisión preventiva para el mismo. agresión. Los fiscales Eugenio Ocampos, María Estefanía González y Aldo Cantero también imputaron a cuatro personas quienes habrían tomado objetos como escombros y cascotes del suelo y lo habían arrojado contra el personal policial alrededor de las 0.20 del sábado 1 de abril sobre la calle Fulgencio Yegros casi Luis Alberto de Herrera, en las cercanías del diario ABC Color. Los mismos fueron también imputados por perturbación de la paz pública. ataque a diputado. Por último, la fiscala de la Unidad de Derechos Humanos, Liliana Zayas, imputó al suboficial Benito Joel Sanabria Duarte, agente antimotín, por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Este uniformado sería quien disparó contra el diputado liberal Édgar Acosta en la tarde del 31 de marzo pasado. CASO RODRIGO. En el caso del operativo comando de la policía contra el PLRA no hay aún imputados. Además, la fiscala Raquel Fernández, quien investiga la muerte de Rodrigo Quintana, dejó la causa debido a que sale de vacaciones. Es más, ayer ya dejó el país, informaron desde la Fiscalía General. Fue designada la fiscala Lorena Ledesma. ATAQUE AL PLRA: El propio fiscal general Javier Díaz Verón explicó que en el tema del crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana, todavía se encuentra en etapa de investigación. Ahora están verificando las filmaciones y cruce de llamadas, de 50 números de celulares. Además, los informes que solicitaron de la Comandancia de la Policía. La fiscala Lorena Ledezma dijo que la próxima semana habría novedades. Fuente: Ultima Hora