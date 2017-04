El ex intendente de San Estanislao Mehde José Safuan Jara fue imputado por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. El mismo cuenta con orden de detención. La fiscal de la Unidad Penal Ordinaria de San Estanislao, Sandra Beatriz Ledesma Espínola, formuló imputación contra Mehde José Safuan. Refieren los antecedentes que Mehde José Safuan Jara fue proclamado por el Tribunal Electoral como intendente municipal de la ciudad de San Estanislao y, a partir de ese momento, asumió como autoridad del municipio de dicho distrito en el periodo 2010-2015. El mismo tenía la obligación de velar por el correcto uso y desembolso del patrimonio correspondiente a la Comuna, sin embargo, habría cometido diversas irregularidades que, presumiblemente, causaron perjuicios al patrimonio del municipio, cuyo resultado sería la afectación negativa y merma de los activos del municipio. Según consta en la carpeta fiscal, el Ministerio Público sostiene que entre las irregularidades presumiblemente cometidas por el ex intendente durante su gestión se encontrarían: malversación de recursos provenientes del gobierno central, específicamente Fonacide consistente en la supuesta provisión de almuerzo escolar a distintas instituciones del municipio de San Estanislao; además de expedición de cheque sin respaldo, teniendo en cuenta el informe de auditoría del Poder Ejecutivo. Esta tarde se llevó a cabo un procedimiento encabezado por la fiscal Sandra Ledesma en la vivienda particular del ex intendente de San Estanislao, Safuan Jara. En el lugar fueron hallados documentos originales, cheques originales, resoluciones y otros documentos que están relacionados con la denuncia presentada en la sede del Ministerio Público por parte del actual intendente. Fuente: Ultima Hora