CAPIIBARY. Alumnos del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Capiibary (CNC) denunciaron amedrentamiento por recolectar firmas en contra de la enmienda constitucional. El supervisor acusado dijo que solo solicitó informes. "Hacemos esta denuncia porque creemos que es un amedrentamiento lo que está haciendo nuestro supervisor de la región 9, Albino Giménez, quien pretende prohibir que juntemos firmas. Envió una nota al director de nuestro colegio, el licenciado Lucio González, pidiendo informes pormenorizados, lo cual consideramos un amedrentamiento", declaró Carlo Antonio Franco Núñez, el Coordinador Departamental y Presidente del Centro de Estudiante del Colegio Nacional de Capiibary. El estudiante expresó que repudian la violación de la Constitución Nacional por parte de los 25 senadores, por lo que ya juntaron casi 15 mil firmas a nivel país. “Él (Albino Giménez) no tiene competencia para prohibir porque en la Constitución Nacional, en su artículo cuarto, garantiza la libre reunión y manifestación pacífica, por eso podemos manifestarnos, nosotros no queremos la violación de la Constitución”, explicó. Por último dijo que seguirán juntando firmas y advierten que si el ministro Enrique Riera Escudero no toma medidas respecto a este funcionario, la situación podría empeorar y llegar a un paro total de todos los estudiantes en las instituciones. SUPERVISOR SE DEFIENDE DE ACUSACIONES Por su parte, el supervisor Albino Giménez, refirió que solamente se limitó a solicitar un informe sobre las actividades que venían realizando los estudiantes y docentes. “Hemos recibido algunas quejas por parte de padres sobre la recolección de firmas. Algunos hablan de que a algunos se le hicieron firmar en contra de su voluntad y otros eran menores de edad, solo queremos saber qué es lo que venían haciendo, en ningún momento vamos a coartarle sus derechos”, afirmó el supervisor al ser consultado sobre las acusaciones. Giménez dijo además que va estar esperando la contestación de la solicitud de los informes, porque algunos docentes se ausentaron en su lugar de trabajo sin previa comunicación. “Tengo fotografías inclusive”, acusó. Fuente: ABC Color