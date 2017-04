Nuestro país fue puesto como uno de los destinos más interesantes para el turismo en general y, en especial, para el de compras, por el diario argentino Clarín. La publicación describe en detalles las conveniencias en precios y otras opciones que tiene Paraguay para el "feriado largo" de la Semana Santa. "Van a Aeroparque con valijas semivacías y un objetivo claro: pasar el finde largo comprando. El vuelo durará unas dos horas y los llevará a una capital con enormes shoppings. De allí volverán cargados con ropa, tecnología y muchos productos más conseguidos a precios soñados. ¿Van a Santiago de Chile? No, van a Asunción, la ciudad que ahora crece fuerte como destino de compras, con precios que pueden ser aún menores que los chilenos", resalta la nota. Menciona que los viajes de compra a Paraguay venían en, especialmente para las provincias fronterizas, pero ahora también están aumentando desde Buenos Aires, hecho que se reflejará en los próximos días. RéCORD. En otra parte, Clarín destaca que hay un récord histórico de viajes al exterior y esperan otro pico para Semana Santa desde Argentina. Menciona que en Despegar.com, la mayor agencia del país, Asunción figura este año como el tercer destino extranjero con mayor demanda de vuelos para Semana Santa, detrás de Santiago y San Pablo. Agrega que las reservas hoteleras para Paraguay crecieron 45% interanual en 2016 y un 62% este año. Puntualiza que, para los argentinos, el gran atractivo de Asunción son los shoppings de Villa Morra, la zona más top, donde se concentran los hoteles de mayor categoría y dan descuentos especiales mostrando el DNI (documento de identidad argentino). Resalta también que muchos van con prejuicios por que encontrarían todos productos "truchos" (falsificados), pero "se sorprenden con una ciudad muy cuidada y shoppings que no tienen nada que envidiarles a los de Santiago, incluso con más marcas de lujo". "Es buen momento coyuntural" El gerente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, Víctor Chamorro, dijo ayer que están atravesando un momento coyuntural muy positivo para el turismo de compras en Paraguay. Apuntó que personalmente entendía que la publicación de Clarín se refería más al turismo de compras por los precios favorables en nuestro país, en especial para los argentinos que están en el litoral como Formosa, Posadas, Resistencia y Corrientes. "Lo que hacen estos turistas es venir durante el día, hacer sus compras de parabienes en Paraguay, la gastronomía y volver en el día", apuntó. En cuanto a su sector, la hotelería, Chamorro señaló que si bien están recibiendo a muchos turistas argentinos y brasileños que cruzan la frontera, no todos quedan a pernoctar en los hoteles. "En esta ocasión no estamos percibiendo una situación así muy especial con relación a la cantidad de turistas que pasan", enfatizó. No obstante, refirió que en un sondeo realizado por hoteles del interior, dicen que igual hay un viento bueno que está soplando para el sector. Fuente: Ultima Hora