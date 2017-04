El titular de la Essap, Ludovico Sarubbi, dijo estar a favor de la enmienda constitucional para seguir con obras de alcantarillado que impedirán “seguir defecando en la Bahía”. Se refirió además a obras de una aductora que beneficiará a guaireños. Utilizando el mismo argumento de los proenmienda, el titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Ludovico Sarubbi, sugirió que lo correcto sería a través de un referendum. “Yo quiero votar. Estoy hablando como un ciudadano común y corriente”, aclaró. Al indicarsele que no sería el canal correspondiente considerando la eminente violación de la Constitución Nacional, reconoció que “la ley es lo que nos marca el nivel de convivencia”, sin embargo, zafó diciendo que “esa es otra discusión” y que jamás hay que apartarse del diálogo. “No tiene justificación la pelea. No podemos no discrepar y si hay que buscar una solución, vamos na a consultarle al pueblo”, reafirmó. En otro momento utilizó un argumento pintorezco para justificar su apoyo al proyecto de los oficialistas. “Estoy preocupado por la continuación de las obras del alcantarillado. Acá no tenemos que tener en cuenta la bandería política y hacer que se tenga una planta de tratamiento para no seguir defecando en la bahía. La salud nos afecta a todos”, puntualizó en rueda de prensa. Explicó que su afirmación tiene que ver con un proyecto en marcha que beneficiará a 136 familias en la zona de Lombardo, denominada Cará cará. Sin embargo, durante la ejecución aparecieron otras 346 familias “a las que hay que darle una solución”. Aseguró que mantuvo conversaciones con las autoridades de las instituciones involucradas, considerando que el presupuesto inicial otorgado por el Banco Mundial, bastará sólo para las 136 familias. ADUCTORA EN VILLARRICA Informó como una solución a los problemas de cortes de agua corriente en Guairá, que la empresa Proel Ingeniería fue adjudicada para la construcción de una aductora de 500 milímetros desde la planta de tratamiento hasta el reservorio de Villarrica, sobre el río Tebicuary, en el límite entre esta ciudad y Coronel Oviedo. Señaló que las obras culminarían en seis meses más, tiempo que estará vigente el contrato en adelante. Fuente; ABC Color