La Secretaría de Emergencia Nacional reportó que el temporal que afectó a parte de Misiones, dejando un muerto y más de 36 familias sin hogar, registró ráfagas de viento de hasta 150 km/h, que incluso "levantaron" a una oveja hasta la copa de un árbol. El ministro de de la SEN, Joaquín Roa, fue hasta Mburuvicha Róga con una palangana que rescarataron de la copa de un árbol, tras el fuerte temporal del fin de semana. Mencionó que un poblador también le relató lo habría sucedido con una oveja, todo a consecuencia de los fuertes vientos que afectaron las compañias de San Javier e Ibáñez Rojas de Misiones. Esta es “una pelangana que rescatamos de un árbol en San Javier, Misiones, traje a mostrarle al presidente de la República para que vea la severidad de los vientos; justamente para que esto quede incrustado arriba, la velocidad del viento tuvo que haber estado orillando los 150 km/h”, indicó el ministro en Conferencia de prensa. Justamente la compañía San Javier fue la más afectada, debido a una actividad “tornádica”, con 64 viviendas dañadas, de las cuales 36 quedaron totalmente destruidas y que ahora serán reconstruidas con ayuda del gobierno. También lamentaron las muertes por el temporal. El presidente Horacio Cartes “hoy me reafirma que el Gobierno nacional va a hacer la reconstrucción total de las 36 viviendas destruidas y me pide que sean amobladas y que tengan todos los utensilios que necesitan las familias para vivir dignamente”, dijo Roa, indicando que junto con la Gobernación, la Entidad Binacional Yacyretá y el municipio local, coordinarán los trabajos. “Asimismo tenemos 25 viviendas afectadas en San Javier en donde ya hemos distribuido carpas, frazadas y chapas” además de la instalación de tiendas provisorias unifamiliares ya que la mayoría de los afectados no quieren abandonar lo poco que les dejó enterio el temporal. Informó además que se sigue trabajando para reestablecer el servicio de energía eléctrica principalmente para las plantas proveedoras de agua potable. “Los reportes de daños de la ANDE son de 13 columnas de media tensión, 50 de baja tensión, dos transformadores de distribución. Van a priorizar la Junta de Saneamiento para que la gente tenga agua potable”, remarcó Roa, según el reporte del titular de la ANDE, Víctor Romero. “Tuvimos actividad tornádica en San Javier y otro tipo de eventos de tiempos severos en Ibañez Rojas”, dijo Roa. En esta última compañía, 8 viviendas se vieron afectadas, de las cuales cuatro quedaron totalmente destruidas. También ahí, la subcomisaría quedó totalmente derrumbada, ante lo cual el Ministerio del Interior y la Comandancia ya enviaron ayuda para sus agentes así como para la población. La Gobernación, a cargo de Derlis Maidana, también se encargará de asistir a los afectados y de reparar la sede gobernativa. Se buscará igualmente a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asistir a los productores, ayudándoles en la reposición de herramientas, cultivos y producción de animales menores que se vieron afectados por el temporal. FUENTE ABC DIGITAL