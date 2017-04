La fiscal del caso, Lorena Ledesma, confirmó que la orden de no ingresar a la sede del PLRA fue dada luego del asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana. Este martes declarará el excomandante de la Policía Nacional. Ledesma conversó con Telefuturo y latele e informó que la orden del comisario Luis Cantero se dio a las 1:00 del sábado 1 de abril, mientras que el asesinato del joven Rodrigo Quintana se perpetró a las 00:22, es decir más de media hora antes. En algún momento se dijo que hubo una orden de no ingresar a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sin embargo esta hipótesis con los nuevos datos ya no tiene asidero. Quintana fue asesinado en la sede del PLRA en los primeros minutos del sábado 1 de abril, el crimen está siendo investigado y varios uniformados ya fueron requeridos por la justicia. En la jornada de este lunes, se sometieron a la declaración indagatoria los comisarios Prudencio Burgos y Amado Cantero. Para las 8:00 de este martes deberá comparecer para la misma diligencia el excomandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. Sotelo fue destituido luego del mediodía del 1 de abril, luego del asesinato en el PLRA. Hasta ahora, el único procesado por el crimen es el suboficial Gustavo Florentín, quien sería el que disparó contra Quintana. La agente mencionó que siguen trabajando en desgrabar las comunicaciones en la Policía Nacional en la noche del 31 de marzo. Los comisarios se exponen a ser imputados por el hecho punible de inducción a un subordinado a un hecho punible. En cuanto al procedimiento, Ledesma dijo que se tomaron muestras en el PLRA y que todavía no se sabe si la sede fue baleada con municiones de plomo o de goma. El comisario Prudencia Burgos conversó con los medios y aseguró que en todo momento se obró conforme a las leyes. FUENTE PARAGUAY.COM