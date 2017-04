Presidentes de seccionales del sector afín a la enmienda anuncian una multitudinaria convocatoria a nivel capital el próximo martes 18 de abril a las 19:00, en la Junta de Gobierno. El anuncio fue dado por Julio Vega, el presidente de la Seccional Nº 21. Manifestó que mañana se convocará primeramente a presidentes de seccionales y coordinadores de base para organizar una actividad más grande, en donde planean "expresar sus ideas", pues subrayó que "nuestro partido también necesita hacerse escuchar". El colorado cartista expresó claramente su postura a favor de la reelección presidencial por la vía ilegal de la enmienda, diciendo que "creemos firmemente que se va a dar la reelección. Creemos que es la más democráticamente posible". Aclararon que si bien movilizarán a la gente el 18 de abril, "no será para confrontar ni para crear enfrentamientos". Dijo que la invitación para el martes 18 no es solo para los colorados, sino para todos los paraguayos que coincidan con su postura. Según estimaron, planean convocar de 2.000 a 2.500 personas. Aclaró que la actividad se centralizará en la Junta de Gobierno. "No queremos exponernos en una plaza para que personas vengan a empañar nuestra convocatoria", finalizó el seccionalero Julio Vega FUENTE ABC DIGITAL