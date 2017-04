PARAGUARÍ. En un acto “pro enmienda”, los oradores: Gobernador Miguel Cuevas, Senador Darío Monges, Ministro de Agricultura Juan Carlos Baruja y los diputados Jorge Baruja y Clemente Barrios, realizaron discursos calcados apoyando a Horacio Cartes. Todos alegaron que ellos son los demócratas que apoyan la enmienda en la búsqueda de la reelección del presidente Horacio Cartes, a quién catalogaron como “el mejor presidente del Paraguay” y que los otros temen a las urnas ya que en realidad son ellos quienes violan la Constitución Nacional. “Ellos son los violadores, perturbadores de la paz que atropellaron el congreso” dijo Monges al tiempo de culpar a algunos periodistas y medios de la prensa. El Gobernador Cuevas alabó a Horacio Cartes, al manifestar que por primera vez en el país se tiene un gobierno central, así como gobiernos departamentales y municipales transparentes. Señaló que los “contreras” solamente quieren destruir al no poder robar. El intendente de Quyquyhó y Presidente de Consejo de Intendentes del Departamento, Martín Samaniego dijo que “Marito habla de la dictadura sin embargo se olvida que mamó de la dictadura”. Según llamadas realizadas a este medio los funcionarios públicos fueron muy presionados por los lideres para que no faltasen al acto político. La novedad destacada fue la ausencia del diputado ybycuiense, Tomás “Ever” Fidelino Rivas. Incluso el Gobernador Cuevas elogió la labor de otros parlamentario pero no mencionó su nombre. Fuente: ABC Color