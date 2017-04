Un caso de corrupción dentro de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de los Estados Unidos que estalló este martes confirmó, entre otras cosas, que los Estados Unidos investigó a Horacio Cartes por contrabando de tabaco, según el NY Times. El periódico The New York Times publico este martes un reportaje de investigación firmado por el periodista Matt Apuzzo en donde se expone un caso de presunta corrupción de agentes federales de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), que habrían usado dinero público para pagarse beneficios personales. Dentro del artículo se menciona una cuenta bancaria secreta creada por los agentes de la ATF en la ciudad de Bristol, Virginia. El dinero era como una cuenta secreta de la cual se proveía el personal de la agencia para operaciones especiales. Una de esas operaciones especiales era una investigación oficial sobre la empresa Tabacalera del Este S.A., propiedad del presidente de la República, Horacio Cartes, por contrabando de tabaco no solo en Sudamérica sino dentro de los Estados Unidos. Esta información ya había sido adelantada en el 2010 luego de la filtración de cables diplomáticos dentro de la investigación de WikiLeaks, pero es la primera vez que el NY Times cita como fuentes registros públicos y al menos dos empresarios del área de tabaco dentro de los Estados Unidos. “Un aspecto de la Operación Bristol fue la productora de tabaco del Paraguay, Tabesa, de acuerdo a registros oficiales y dos empresarios del área. Tabesa fue fundada por Horacio Cartes, un destacado empresario que fue elegido presidente de Paraguay en el 2013 (...) registros públicos muestran que los agentes (de la ATF) usaron el dinero (clandestino) como parte del ‘Caso Tabesa’. El señor Cartes nunca fue acusado formalmente”, indica parte de la nota del New York Times publicada este martes en su edición web. Los agentes de la ATF generalmente usan dinero controlado por el Gobierno para financiar investigaciones relacionadas al contrabando de tabaco, solo que esta en particular no tenía supervisión oficial. Solo por dar un ejemplo, el sábado pasado cayó en Brasil un millonario cargamento de cigarrillos de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes. El perjuicio estimado fue de US$ 22 millones. Esta información se da en momentos en los que el Gobierno de los Estados Unidos pide transparencia en el caso de las intenciones del presidente Cartes en modificar la Constitución a su antojo y conveniencia. El mensaje fue emitido por la Embajada de los EE.UU. en Paraguay el pasado 1 de abril tras la manifestación que derivó en la muerte del joven dirigente político Rodrigo Quintana. Fuente: ABC Color