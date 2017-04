La jueza María Rosa González, informó este martes el rechazo al amparo promovido por disidentes y opositores, que buscaba impedir que el proyecto de enmienda sea tratado por la Cámara de Diputados. La misma alega que no puede pronunciarse de manera anticipada sobre un acto público. Señala que existe una acción pendiente al respecto. La medida da vía libre a que la Cámara de Diputados trate la enmienda. La magistrado señala que no se puede expedir, ni analizar el pedido ya que existe un pedido de inconstitucionalidad, informó la periodista de Última Hora, Diana González. Alega además que no corresponde que el juzgado se pronuncie ni estudie la cuestión de fondo, alegando que es una cuestión pública y sería un pronunciamiento anticipado. El asesor jurídico de la Cámara Alta, José Casañas Levi, presentó el pasado 3 de abril, un amparo constitucional contra la aprobación de la enmienda, que surgió tras el arreglo entre 25 senadores del cartismo, llanismo y luguismo este viernes último. La medida buscaba que la Corte comunique a los diputados que no podrían tratar la enmienda. Mientras varios jueces se inhiben de tratar el pedido de inconstitucionalidad del cambio del reglamento en el Senado, que permitió aprobar la enmienda, se dilata el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el tema que genera crispación y crisis política. FUENTE ULTIMA HORA DIGITAL