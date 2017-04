Durante la Semana Santa, la operatividad del sistema del transporte público debe estar garantizada según la ley, aunque con reguladas. Sin embargo, todos los años es común la escasez de la mayoría de las líneas, especialmente los jueves y viernes santos. Si bien con flota reducida, la operatividad de las unidades del transporte público en todo el país debe estar garantizada en días feriados como los de la Semana Santa, considerando que hay usuarios que pese a las reducidas actividades, igual buscan trasladarse de un lugar a otro. “Lo que es normal es que cada empresa trabaje pero siempre con una flota menor a la normal porque la cantidad de gente es menor”, explicó César Ruiz Díaz, gerente de Cetrapam. Sin embargo, esta no es la realidad en base a experiencias de años anteriores y pese a que el Viceministerio de Transporte exige que los empresarios deben prestar el servicio los 365 días del año. “Existe el mandato de trabajar ambos días como si fuera un feriado normal. Se trabaja con parque reducido debido a que no existe actividad deportiva, económica, laboral, etc.”, señaló en diálogo con ABC Color el viceministro Agustín Encina. Advirtió que como todo incumplimiento de frecuencias establecidas, trae aparejado la aplicación de multas. En consulta con algunas empresas de transporte de Asunción y Área Metropolitana, se concluye que la mayoría de las empresas regulará la frecuencia con flotas reducidas el jueves y viernes santo y, por otro lado, hay otras que directamente no trabajarán ambos días. Con respecto al sábado de gloria y domingo de resurrección, todas trabajarán normalmente. A continuación la lista de empresas consultadas sobre su operatividad: -Líneas 23 y 24 “TTL”: jueves y viernes con reguladas. Desde las 6:00 aproximadamente. -Línea 27 “San Lorenzo”: jueves y viernes como un domingo normal, es decir, en vez de que la frecuencia sea de cada cinco minutos, será cada 15 minutos. -Línea 41 “1° de Diciembre”: con flota reducida, el jueves a partir de las 5:20 con 11 unidades y el viernes a partir de las 6:00 con siete unidades). -Línea 34 “Ciudad de Limpio”: jueves y viernes con reguladas en la frecuencia. -Línea 36 “Campo Limpio”: jueves y viernes pero con pocas unidades. -Línea 12 “Magno”: jueves sí normalmente, viernes no. -Línea 30 “Vanguardia”: jueves sí con reguladas, viernes no. -Línea 21 “San Fernando”: no trabaja jueves ni viernes. -Línea 56 “La Sanlorenzana”: no trabaja jueves ni viernes. El viceministro agregó finalmente que debido a esta situación ponen a disposición de los usuarios la cuenta en Twitter @busesmopc para realizar denuncias, como así también la página web www.mopc.gov.py. FUENTE ABC DIGITAL