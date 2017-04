La diputada colorada por San Pedro, Perla Acosta de Vázquez, debe dinero a la Senavitat por una casa que compró a inicios de la década del 2000. Una foto que se viralizó cifra su cuenta en más de G. 27.000.000, pero el monto no fue confirmado oficialmente Perla Acosta de Vázquez se hace llamar la “diputada de los humildes” en San Pedro, uno de los más pobres del país. El lunes pasado organizó una manifestación a favor de la enmienda y de la violación de la Constitución en un evento en donde sorteó heladeras y motos para que la gente vaya hasta el estadio Unión Agrícola de San Estanislao. Además, publicó varias fotos en las redes sociales jactándose de regalar coquitos y gaseosa de un litro a gente pobre de su departamento a cambio de la simpatía política. La legisladora por el Partido Colorado, aliada de Horacio Cartes, cobra cada mes G. 32.776.840 ya con los gastos de representación. Sin embargo, sigue debiendo al Estado por una cuenta que lleva ya pendiente casi 14 años con la Senavitat. Esto se desprende una foto que muestra su estado de cuenta con un saldo pendiente de G. 27.223.100 y en donde en teoría tiene 34 meses de atraso por una propiedad que Senavitat le concedió en 2003, según este documento Fuentes oficiales de Senavitat confirmaron que la diputada Acosta de Vázquez abonó parte de una histórica cuenta pendiente el año pasado y que quedó un saldo pendiente cuya cifra recién se podrá confirmar el próximo lunes, ya que hoy existe un asueto para funcionarios públicos. La entidad le refinanció su deuda ya bajo la administración de la ministra Soledad Núñez, que heredó el problema de varias administraciones anteriores. La idea del órgano estatal es poder cobrar el monto y no judicializarlo, porque esto podría acarrear más costos. Llama la atención que la eventual deuda de Acosta de Vázquez es menor que su propio salario mensual, por lo que surge la pregunta de por qué no paga su deuda al Estado. Además, queda pendiente conocer cómo y bajo qué condiciones la entidad le concedió terreno en el año 2003. ABC Color llamó a la diputada para conocer su versión, pero no atendió su teléfono. También enviamos un mensaje de texto explicando el motivo de nuestra consulta, pero tampoco respondió. FUENTE ABC DIGITAL