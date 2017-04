Profesionales de la Cátedra de Pediatría del Hospital de Clínicas brindaron algunos consejos a los padres para tener en cuenta en esta Semana Santa. No abusar con la chipa y el chocolate son los consejos principales. Respecto a las comidas tradicionales de la Semana Santa, como la chipa, los pequeños deben ingerirlos con moderación, siempre y cuando hayan cumplido al menos el primer año de edad. Es que los principales ingredientes de la tradicional chipa, son ricos en calorías y grasas de origen animal. También recomendaron evitar el ayuno para los niños. Los chocolates pueden ingerirlos solo niños mayores de dos años de edad y no exagerar, por ejemplo solo como postre. Es de vital importancia el cuidado del agua que se va a ingerir y su potabilidades, en especial si se viaja al interior se debe hervir antes de consumir y enseñar a los niños y niñas a lavarse las manos antes y luego de comer. Con el ingreso del frente frío sugieren que los niños no se expongan a las lloviznas, ni al cambio de temperatura. Así también, cuidarse de los mosquitos, por la amenaza latente del dengue, utilizando protectores, como repelentes. Por su parte, el Prof. Dr. Rafael Figueredo, jefe de la Unidad de Abordaje Multidisciplinario de la Obesidad del Hospital de Clínicas recomendó a las personas con problemas de salud, a la ingesta de alimentos calóricos en forma moderada, más si están con un régimen especial. Tampoco deben descuidar su medicación. “Consumir alta cantidad de frutas y verduras, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de grasa, y muy especialmente aquellas personas que siguen un régimen alimenticio indicado, como los diabéticos, hipertensos o aquellos que requieran de una dieta, afirmó. Añadió que se debe poner mucho cuidado a la forma de cocción de los alimentos y en lo posible evitar el consumo de bebidas alcohólicas. GUARDIA La dirección médica del Hospital de Clínicas comunica a los usuarios y pacientes en general que garantiza la atención en todos los servicios para los días Santos. El Decano y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, resolvieron organizar por sistema de guardias al personal asistencial, técnico y de mantenimiento así como de alimentación del centro médico. Esta medida rige para los días 12, por asueto universitario; los días 13 y 14 por feriado nacional y 15 de abril, por asueto universitario. Se informó que los Servicios de Urgencias del Hospital de Clínicas, tanto de Adultos como Niños, no se verán afectados durante la Semana Santa, así como tampoco el área de internados de las diversas cátedras y servicios ni las unidades de terapias intensivas de adultos, niños, y neonatales. FUENTE ABC DIGITAL