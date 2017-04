La defensa del oficial Guido Amarilla, uno de los imputados tras el atraco a sede del PLRA, anunció que pedirá la nulidad del proceso, considerando que la calificación habla de tentativa de homicidio doloso, siendo que no se registró víctima alguna. Fátima Alonso, abogada defensora del oficial inspector Guido Amarilla, uno de los imputados por la irrupción a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el pasado sábado 1 de abril en la madrugada, cuando falleció el joven Rodrigo Quintana, anunció que solicitarán la nulidad la imputación por tentativa de homicidio doloso hecha por el Minsiterio Público, considerando que la tipificación del delito está mal hecha. “Es descabellada la imputación. Lo imputó por el artículo 105 inciso primero, que habla de homicidio doloso, pero no existe ninguna víctima, ni siquiera un lesionado. En todo momento habla de un relato”, indicó la abogada en diálogo con ABC Cardinal. Si bien la estrategia de la abogada no va a la cuesión de fondo, la nulidad será impulsada desde un aspecto formal considerando que en la imputación se habla de tentativa de homicidio doloso con una víctima innominada, mencionando el artículo 105 inciso primero, siendo que el homicidio doloso en grado de tentativa está estipulado recién en el inciso tercero. El escrito de imputación de la fiscala Lorena Ledesma indica que los disparos de balas de goma, realizados por el oficial Guido Amarilla para acceder al baño de damas, donde estaban resguardadas unas ocho personas, pudieron resultar mortales al ser a corta distancia. “El efectivo policial de la Unidad Antidisturbios que habría realizado tres disparos de balines de goma con su escopeta, sería Guido Armando Amarilla Vera, quien se habría (percatado de) la presencia de varias personas dentro del baño y que de acuerdo con la distancia, cantidad y trayectoria, los disparos podrían causar lesiones mortales de al menos una persona, teniendo la posibilidad de realizar al menos un acto para contrarrestar esa acción, vale decir, evitar que las balas impacten en las personas”, señala. EL CASO DE PAREDES PALMA El comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos de la Policía, fue imputado por la misma agente fiscal en grado de instigador a la comisión de un hecho punible (en lo referente a la muerte del joven Quintana por el suboficial Gustavo Florentín). Su abogada, Eva Núñez, señaló que no podría hablar aún de las estrategias para la defensa del alto jefe policial, considerando que apenas tuvo oportunidad de leer la imputación, ya que recién pudo acceder al escrito a últimas horas de esta mañana. “Ni siquiera hice un análisis todavía. La imputación salió ayer, pero sólo la prensa pudo acceder a ella”, alegó en diálogo con ABC Cardinal. Hasta el momento no fue imputado ninguno de los oficiales por omisión de auxilio, pese a la presencia de varios agentes que se cruzaron con Rodrigo Quintana, quien agonizó varios minutos en la sede del PLRA antes de morir. FUENTE ABC DIGITAL