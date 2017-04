Tras los sucesos del 21 de marzo frente al Congreso Nacional, se observa un alto rechazo a la posibilidad de la reelección de Horacio Cartes y Fernando Lugo, según datos de la encuestadora Ati Snead. Los números que arrojó la encuesta realizada por la consultora Ati Snead, muestra un amplio rechazo hacia las figuras de Horacio Cartes, presidente de la República, y el senador Fernando Lugo, ambos interesados en introducir la figura de la reelección en la Constitución Nacional. Con respecto a la posibilidad de la reelección de Horacio Cartes, un 84,6 % dijo estar en contra y 15,4 % a favor. En el caso del ex obispo, un 74 % se manifestó en contra de su reelección, un 21,7 % a dijo estar a favor y un 3,5 % no respondió a la consulta. Sobre la figura de la reelección en sí, 7 de cada 10 encuestados se manifestó en contra. De acuerdo a los siguientes datos, que según la profesional tiene un 4 % de margen de error, los sucesos del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril produjeron un importante cambio en la visión de la gente, ubicando a Efraín Alegre en la cúspide de la intención de voto. Ante la consulta de por quién votarían si se realizan las elecciones con la posibilidad de la reelección, un 20,1% de los encuestados respondió Efraín Alegre, 18,1 % no respondió, 16,8 % Mario Ferreiro, 15,9 % Fernando Lugo, 13,7 % Horacio Cartes, 12,6 % Mario Abdo, 1,4 % Oscar Acosta y 0,7 % José Luis Chilavert. Sobre quien sería su candidato para liderar una alianza, un 44 % dijo que no sabe, un 25,8 % mencionó a Efraín Alegre, 21,1 % a Mario Ferreiro, 6,3 % Mario Abdo y 2,8 % Oscar Acosta. Según Snead, las consultas las viene realizando de manera bimestral, por pedido de un grupo de empresarios que buscan medir el clima político del país. Sin embargo, varios comunicadores manifestaron que fueron convocados por el partido Liberal para asistir a la conferencia de prensa en la que la profesional entregó los datos este miércoles. FUENTE: PARAGUAY.COM