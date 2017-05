Las Fuerzas Armadas ordenaron arresto para la mujer que pidió amamantar a su hijo, por calumnia y falta a la disciplina militar. El abogado Carlos Mendoza informó que su cliente, Carmen Quinteros, quedó con arresto por calumnia y por falta contra la disciplina militar. Indicó que recibió recientemente la comunicación y la mujer deberá cumplir el arresto en la base de Viñas Cué. Sin embargo, en comunicación con la 1020 AM, el letrado sostuvo que su cliente hizo una retractación, como establece el Código Militar, pero aparentemente los superiores tomaron como una reafirmación. La falta a la disciplina militar se debe a que hizo públicas las denuncias. La mujer había sido arrestada el día del cumpleaños de su hijo. La mujer recibió el beneficio de la Ley de Lactancia Materna, por lo que durante los cuatro meses posteriores al nacimiento podía ausentarse. Luego, ella consiguió un permiso por dos años para poder darle de mamar sin necesidad de dejar de trabajar, ya que por indicación médica el niño no puede tomar leche de fórmula. No obstante, la trasladaron a un lugar donde tenía que hacer guardias y pasaba hasta 72 horas sin poder ver al niño, según denunció. Elevó el caso a estrados judiciales y luego recibió las sanciones. FUENTE ULTIMA HORA