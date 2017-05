Un nuevo hecho se suma a la lista de situaciones por las que debe atravesar la Tte. Cnel. Carmen Quintero, quien hace unos meses había solicitado un permiso para poder amamantar a su bebé. Ahora, la justicia militar determinó que debe cumplir con una prisión preventiva. En contacto con Radio Ñanduti, el abogado Carlos Mendoza confirmó que su cliente, la Tte. Cnel. Carmen Quintero, deberá cumplir con una prisión preventiva tras una disposición de las autoridades militares. Esta determinación se dio tras culminar el sumario administrativo abierto en su contra y que data del mes de marzo, luego de haber solicitado un permiso para poder amamantar a su hijo recién nacido, el cual primeramente fue rechazado por las autoridades militares. Los cargos por los que se habría ordenado el sumario contra la Tte. Cnel. Quintero son faltas contra la disciplina militar y desacato, en consideración a las expresiones que habían sido utilizadas en el escrito presentado. “Se le hizo el sumario en el que se configuran dos hechos punibles militares, la calumnia por el lenguaje utilizado y otro por falta contra la disciplina militar por haber sacado fuera de la institución castrense las denuncias”, expresó el abogado a la 1020 AM. A su vez, confirmó que la semana pasada su defendida hizo una retractación pública de sus afirmaciones de manera a que el cargo de calumnia no sea configurado ya que tiene una pena privativa de libertad de hasta un año. La circunstancia particular en este caso es que el hijo de la Tte. Cnel. Quintero solo puede ingerir leche materna y no la leche de fórmula, por lo tanto, no puede mantenerse separado mucho tiempo de su progenitora, según mencionó Mendoza. Quintero deberá cumplir su prisión preventiva en la Armada Nacional, donde contará con todas las comodidades y estará en compañía de su hijo para poder amamantarlo, según manifestó su abogado. “Vamos a reponer o apelar la resolución, mientras tanto la orden se cumple, o sea que posiblemente hoy ya no vaya a su casa. Ahora está trabajando, pero se le tiene que comunicar del arresto”, expresó finalmente. ANTECEDENTES Ya en anteriores oportunidades, la Tte. Cnel. Carmen Quintero había denunciado otras situaciones que le impedían cumplir plenamente con el proceso de amamantamiento durante el período de lactancia del menor. En un primer momento, habia solicitado a traves de una medida judicial que se le permita amamantar a su hijo recién nacido, amparándose en la Ley Nº 5508/15, lo cual fue rechazado por las autoridades militares. Luego de darse este hecho, abrieron en su contra un sumario administrativo por supuestas “faltas contra la disciplina militar” y “desacato”. El último caso se había registrado en el mes de abril cuando fue sancionada con un arresto disciplinario por 48 horas, en coincidencia con el cumpleaños de su bebé. Fuente: HOY.COM