Carlos Vázquez Aguilera, subjefe de valoración de Aduanas, levantó un complejo de dos torres de alrededor de US$ 1 millón, tiene una casa de verano de unos US$ 450.000 en San Bernardino, una lujosa residencia de US$ 300.000; su familia lleva una vida de reyes y se desplaza en vehículos de alta gama; sin embargo, sus ingresos apenas rondaban los G. 3 millones hasta hace siete años. El subjefe de valoración de la Aduana de Puerto Fénix, Carlos Anuncio Vázquez Aguilera, es otro conocido “mago” de las finanzas dentro de la institución que logró amasar una fortuna de US$ 2 millones, cuando su sueldo orillaba los G. 3 millones en el 2010. Vázquez levantó un par de edificios en Asunción, valuados en US$ 1 millón aproximadamente, tiene una casa de verano en San Bernardino de unos US$ 45.000 a nombre de su mediática esposa María Graciela Delgadillo, quien ostenta la vida de lujo de su familia en las redes sociales. El subjefe se hizo de una cotizada residencia de unos US$ 300.000 y su familia se pasea en lujosos vehículos. Vázquez ya fue imputado por enriquecimiento ilícito en el 2002 al descubrirse su alto nivel de vida, desproporcional con su salario de G. 1.300.000 en ese entonces. Publicaciones periodísticas revelaban en el 2002 que el ingreso global del subjefe y su esposa era de apenas G. 2 millones, pero ellos vivían como reyes, vacacionaban en los mejores lugares del mundo y hacían compras de lujo. Pese a evidencias, logró su sobreseimiento. A nombre de Delgadillo hay 3 vehículos de alta gamma; la última estrenada por la afortunada esposa es una camioneta Audi de unos US$ 45.000. Los hijos de Vázquez se transformaron en jóvenes emprendedores; uno de ellos tiene una bodega, y el menor, de nombre Marcos Nawell Vázquez, con 20 años, está al frente de un lavadero y venta de repuestos varios para vehículos. Este último ya estrenaba su vehículo 0 km de unos US$ 20.000 al cumplir los 18 años. En marzo de este año el joven registró a su nombre un auto de la marca Audi y un cuaciclón. “Para serte conciso en esto, tengo 40 años de antigüedad en Aduanas. En el 2002 ya me habían perseguido, ya me habían sobreseído sobre las mismas causas. Siempre somos perseguidos por la gente”, respondió Vázquez. Acerca de sus edificios, el funcionario dijo: “Mi madre me traspasó antes de morir un piso; tal vez ella hizo. Yo después de a poquito terminé eso, hace 30 años que está eso ahí”. No dan cifras de “plus” El director Nacional de Aduanas no proveyó los montos de “plus” que sus funcionarios cobran en el Centro de Despachantes, porque el gremio negó esa información. De esta forma, oficialmente, se oculta información del sobresueldo que reciben los funcionarios públicos, quienes son objeto de control. Fuente: ABC Color