La Senatics emitió un boletín de alerta por el masivo ataque mundial con un virus o programa malicioso que “secuestra” la información de los usuarios y exige el pago de un “rescate” para no perder definitivamente los archivos. La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación emitió la alerta ante la reciente proliferación y rápida difusión de los estos “ransomware” o en español programas de rescate, que ya tiene millones de víctimas a nivel mundial y se cree que también en Paraguay. En pocas palabras, estos programas codifican sus archivos para que usted no pueda abrirlos ni recuperarlos sin el pago de liberación. Seguir CERT-PY @CERTpy #WannaCry una familia de ransomware que suma víctimas en PY, contar c/backup de archivos críticos es fundamental https://www.cert.gov.py/index.php/noticias/campana-de-distribucion-del-ransomware-wannacry … pic.twitter.com/OSiVA3OiDL 23:18 - 12 May 2017 “Ransomware es un tipo de software malicioso (malware) que infecta un dispositivo y restringe el acceso al mismo, en la mayoría de los casos, encriptando documentos personales hasta que la víctima pague un "rescate" exigido por el malware para desencriptarlos”, explica la Senatics. “El ransomware se puede transmitir de diversas formas, siendo una de las más frecuentes los correos electrónicos con archivos adjuntos (.zip, .pdf, .docx, etc.) o con enlaces que redirigen a sitios de descarga del malware, así como también sitios web legítimos que han sido infectados previamente. En el caso particular de la campaña de distribución de WannaCry (como se denomina este virus) todavía no se ha confirmado cual fue el vector utilizado por los cibercriminales, pero se sospecha que ha sido mediante correos electrónicos”, agregan. Al virus, una vez que infectó un equipo de trabajo también podría transmitirse por medio de redes locales, entre máquinas interconectadas entre sí. FUENTE ABC DIGITAL