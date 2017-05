Artistas plásticos coinciden en que la maternidad es una fuente inagotable de inspiración. Las obras se sumergen en la ternura, el sacrificio y la alegría de estas mujeres. Creadores hablan de sus experiencias. La maternidad es motivo de inspiración para artistas plásticos que hasta hoy exponen en homenaje al Día de las Madres en Pinedo Shopping, bajo el título Che Sy Marangatu. En esta nota, algunos de los 34 expositores de dicha muestra, hablan de esa inspiración que llega tanto a la pintura, como a la fotografía y la escultura. "Para mí todas las madres por el hecho de ser madres son especiales. En mi obra Campanillas azules, estas flores sencillas, representan a la madre humilde, aquella que no tiene estudios o recursos económicos importantes, pero el hecho de ser madre, de compartir sus afectos, cuidados a los hijos, la hace de por sí una mujer especial. Para el amor, no hay status social", cuenta la artista plástica Beatriz Holden, quien también se inspira en la ternura de imágenes de madre/hijo. "Tengo muchos cuadros así; me inspiro sobre todo en madres trabajadoras, vendedoras de frutas, lavanderas, entre otras", explica. Admiración. Para el escultor Juan Pablo Pistilli, la inspiración llega por la "admiración a su entrega y por ese amor que tiene a los hijos". A esto se suma el gran afecto que siente por su propia madre. "Ella siempre me apoyó, y es una suerte trabajar juntos en el taller", señala el artista, quien cuenta en su haber obras inspiradas en este tema, reflejando, sobre todo, valores como la "protección, el amor y el respeto", indica. "Mi padre (Hugo) siempre se inspiró en el amor, e inculcó a sus hijos uno especial y único hacia la madre", dice. Para la artista Silvia Torres, la inspiración proviene del lazo que le une a esa persona que la trajo al mundo. "Desgraciadamente no la tengo conmigo, pero dejó huellas profundas en mi persona", confiesa la creadora. Torres siente que ese "amor incondicional a su madre, se extiende a todas las mujeres que tienen la dicha de serlo". La artista retrató la maternidad en el reino animal, pintando una elefanta con su cría, obra que es muy apreciada por el público. "El elefante representa buena suerte, longevidad, sabiduría, además de unión y fuerza. Nos enseñan a ser resistentes, tener paciencia y aguante. Por todo eso, me siento identificada con este extraordinario animal; las madres somos todo eso", opina. Calidez. La artista plástica Verónica Fernández (Veronikarte) plasmó en su obra Madre, la admiración hacia la mujer más importante en la vida de todos, expresa. Su inspiración nace de esa imagen cotidiana de una madre sosteniendo a su bebé en brazos, cerca de su corazón, y observar un gesto de bienestar y seguridad en su bebé. "Mi intención fue transmitir amor incondicional, calidez, esperanza. La figura de una madre sosteniendo a su hijo me inspira a pintar esa imagen de protección, placer en la criatura. También me inspiran mi madre y abuela", comenta la artista que elige el acrílico a la hora de pintar. Otras obras con dicha temática son Mis ojos y Mis hijos. FOTOGRAFÍA. Para la fotógrafa Rossana López Vera, en su 15° exposición, y la primera en homenaje a las madres, presenta Las Flores de Trébol (en un multicuadro de tres paneles). Eligió las flores de trébol porque son difíciles de conseguir, y el trébol es símbolo de buena suerte. "Tener una madre es símbolo de bendición absoluta. Dichosos somos quienes fuimos criados y 'malcriados' a veces, por una mujer tan bendecida que se la denomina 'mamá'", señala la artista que es la única en realizar fotofrases en el país. Fuente: Ultima Hora