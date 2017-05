Los mismos políticos que durante varios periodos se valieron de las listas sábana y de la “compra de bancas” son los que principalmente se oponen al desbloqueo de listas, indicó Kattya González, de la Asociación Fuera Listas Sábana. “Siempre se metió un poco desde la clase política el ‘kukulele’ que esto no se puede y no es viable y que tenemos que hacer un edredón de papeleta para poder usar este sistema; una serie de excusas para que año tras año se vaya confirmando el mismo sistema de votación”, reclamó González en ABC Cardinal, analizando el tema del desbloqueo, que posiblememte una vez mas sea dilatado en el congreso, tal como lo vienen haciendo desde hace mas de 6 años. “No sabemos si va a ser perfecta, si va a salir, pero lo que no podemos seguir haciendo es tener este sistema de listas bloqueadas cerradas que nos filtran cada personaje dentro del Congreso. Lo segundo (...) no buscar excusas y sencillamente no votar a aquellas listas que filtran personas de conocido prontuario (...) Vamos a ver si se van a volver a filtrar personajes como Víctor Bogado o (José María) Ibáñez, por citar algunos de los grandes personajes que están en la escena de la ANR”, remarcó, indicando que si no sale de vuelta el desbloqueo, hay que castigar igual a la lista de los “impresentables”. Instó también a rechazar a quienes “compran sus bancas”, ya que consideró que “como se dice en guaraní: ‘Itujupaite ko asunto’, está muy fea la cosa, está realmente podrida. Tenemos que hacer un ejercicio importante para no permitir la inmoralidad de este gasto político”. Por último, refutó a quienes dicen que es imposible aplicar el desbloqueo. “Nada es imposible, el tema de las urnas electrónicas es algo que debemos implementar debido al alto margen de corrupción que existe, nadie dijo que la democracia costaba barata. (...) No es cierto que sea inaplicable, ya hemos debatido ampliamente y terminan dándonos la razón de que con unos ajustes de la ley se podría implementar”, afirmó. Fuente: ABC Color