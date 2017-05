Los casos de violencia contra agentes de la PMT son diarios en Luque, según el director de Gabinete del municipio. No todos los casos de agresiones son compartidos en las redes y ratifican que seguirán siendo rigurosos. Tras la divulgación de un video en donde dos hombres agreden a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), desde la Municipalidad de Luque anunciaron que pese a las agresiones seguirán siendo rigurosos con los controles. El jefe de Gabinete de municipio, Enrique Sandoval, indicó a Noticias Paraguay que los hechos de violencia contra agentes de tránsito son diarios en la ciudad, pero no en todos los casos son compartidos en redes sociales. Pese a que esto se da casi todos los días, Sandoval afirmó que los hechos violentos representan el 1 o 2 por ciento de los ciudadanos que no están en regla, ya que solo exigen el cumplimento de las leyes municipales y de tránsito, y la portación de todos los documentos correspondientes. Además indicaron que en el caso mencionado, los dos hombres ya fueron denunciados en la Comisaría Tercera y en el trascurso de la tarde llevarán la causa hasta la Fiscalía. FUENTE PARAGUAY.COM