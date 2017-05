El ministro de Hacienda, Santiago Peña, sugirió dos nombres, de su extrema confianza, para reemplazarlo en la cartera económica si, finalmente, se lo confirma como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, para las internas a desarrollarse en diciembre de este año. Aunque insiste en que ahora todo se basa en rumores y en la idea de que se manejan varios nombres para las presidenciales del 2018 dentro del Partido Colorado, Peña ya sugirió dos nombres para que, alguno, lo reemplace como ministro o ministra de Hacienda. "Ambos gozan de la confianza del presidente", sostuvo en contacto con la prensa. Agregó que, aunque es el presidente de la República, Horacio Cartes, quien debe definir, él sugiere que lo reemplace la viceministra de Economía, Lea Giménez, o, el viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez: sus dos personas de confianza y quienes "mejor conocer el trabajo que vengo realizando", dijo. "Sugeriría un perfil bien técnico. Dentro del Ministerio hay gente de altísimo en nivel; mis tres viceministros tienen la capacidad para reemplazarme en el cargo. Pero podría estar entre la viceministra de Economía y el viceministro de Administración Financiera, quienes lideraron una agenda dentro del gobierno. Ambos están en excelentes condiciones para continuar con el trabajo que a mí me tocó", precisó. Agregó que, pese a las especulaciones, aún no hay fecha para que Cartes lo confirme como su posible sucesor, o no. "Hay reuniones, pero no se sabe la fecha, no debería pasar mucho tiempo. El presidente se va a reunir con dirigentes de Alto Paraná y el movimiento sigue haciendo sus consultas. Se barajan muchos nombres, el mío es el que más suena nomás", manifestó. "Yo creo que hay mucho ruido y expectativa. Los nombres de las dos personas que dí tienen un perfil técnico pero además un manejo importante de la política", agregó el economista de 38 años de edad. Durante la semana pasada, Peña solicitó cinco días de permiso sin goce de sueldo para recorrer con el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, quien suena como candidato a la vicepresidencia de la República, para integrar la chapa presidencial por el Honor Colorado, cuyo líder es Cartes. FUENTE ULTIMA HORA