El comandante de la Policía, Luis Rojas, afirmó que dio la orden de limpiar el ente de los corruptos y aseguró que cada uno es responsable de sus actos. Reconoció que la situación en Alto Paraná es difícil. En la zona predomina el narcotrá El más reciente caso de denuncia de un esquema de pago de sobornos a la Policia en Alto Parana por parte de narcotraficantes se sumó a los escandalosos hechos que afectaron a la institución en los últimos meses, como por ejemplo el atraco a la sede del PLRA entre el 31 de marzo y 1 de abril y el asalto a Prosegur en Ciudad del Este, el 24 de abril. Frente a estos hechos, el comandante Rojas dijo en conversación con radio ABC Cardinal que la institución tomará cartas en el asunto junto con la fiscalía, precisamente en el caso de esquema de pago de coimas a altas autoridades policiales del Alto Paraná, que si bien fueron cambiadas de sus cargos, siguen libres e impunes, procesadas por el departamento de Asuntos Internos de la Policía, que pocos resultados ofrece. Rojas aseguró que “por lo menos promete resultados” en la investigación, aunque su deseo es que haya castigos. Reconoció también que la situación en el Alto Paraná es complicada, refiriéndose al narcotráfico. Agregó que no apañará a ningún agente y dijo que “cada uno es responsable de sus hechos” y que “deben asumir su rol de defensores de la ciudadanía”. El comandante contó que ayer “bajó línea” a sus subordinados y contó que quienes le conocen “saben lo que va a pasar” si es que él se entera de que cometen delitos. NO RESPONDE SOBRE ATAQUE Rojas dio a entender también que el ataque policial a la sede del PLRA, que derivó en la destitución del entonces ministro del Interior, Tadeo Rojas, y el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, no fue ordenado por los jefes policiales. A un mes y medio de este terrible evento, los jefes de la Policía siguen impunes y la investigación se encuentra estancada, sin avances. Fuente: ABC Color