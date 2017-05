La fiscala Casse Giménez informó que aún no pudieron identificar al homicida del empresario Diosnel Milciades Vera, de 44 años, porque se lo ve de espaldas. La fiscala manifestó en Monumental AM que "hasta el momento en los circuitos cerrados no se lo ve bien; se lo ve de espalda". Si bien pueden dar la descripción, no se lo puede identificar. Para los investigadores, se trató de un ajuste de cuentas. La fiscala Giménez indicó que el autor del crimen no conocía a la víctima. Se acercó hasta el local, hizo unas preguntas y al identificar a Vera realizó los disparos. En ese sentido, señaló que "fue un homicidio por encargo" y un "trabajo bien hecho". El crimen se perpetró durante la mañana del martes en la Zona Sur de Fernando de la Mora. El autor de los disparos actuó a cara descubierta, según indican fuentes policiales. El hombre, luego de acabar con su víctima, huyó del lugar y hasta el momento no se sabe de su paradero. Por otro lado, se sospecha que la víctima estaba metida en la usura, pero esto falta que sea confirmado. Fuente: Ultima Hora