El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que hay un plazo de tres meses para que el proyecto de modificación de la ley que regula el financiamiento político y el proyecto de la ley de desbloqueo de listas sean aprobados en el Congreso y promulgados por el Ejecutivo, de manera a que se apliquen a las internas partidarias que se celebran en diciembre de este año, y calificó el tiempo de suficiente para dicho objetivo. Sin embargo, el proyecto ronda desde hace años el Congreso. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizó ayer los proyectos de ley de desbloqueo de listas y el de financiamiento político, y dictaminó por la aprobación con modificaciones de ambos proyectos. Ayer pidieron durante la sesión ordinaria que se estudien en el plenario, en una semana la modificación de la ley de financiamiento político, y en 15 días el desbloqueo de listas sábana. Según el titular de la Comisión, Ramón Romero Roa, se podrían aplicar ambos puntos a las internas partidarias de diciembre de este año, pero eso dependiendo de la voluntad política de los legisladores y sus partidos. Tiempo. "Nosotros estamos calendarizando para tratar en ocho días la ley de financiamiento político, que tiene moción de preferencia, y hoy planteamos que en 15 días sea tratado también el proyecto de desbloqueo, para no tratarlos juntos, yo creo que hay tiempo suficiente, y una vez que se apruebe la Justicia Electoral también tendrá que ver los recursos, o sea, utilizar urnas electrónicas", señaló Ávalos Mariño. Por su parte, Romero indicó que las modificaciones al proyecto de financiamiento son técnicos, pero lo central es que el proyecto mantiene que el sistema de control de uso de recursos también sea aplicado a las internas de los partidos políticos. "La Comisión tiene la posición de que se debe aprobar la posibilidad de que el control de uso de dinero de campañas en internas también sean controlados por los órganos competentes, y le facultamos al Tribunal Electoral que coordine ese trabajo con la Subsecretaría de Tributación para concluir con una cuestión formal", expresó el titular de la comisión. Consideró importante la aprobación de ambos proyectos de ley y su aplicación en las elecciones internas partidarias y en las elecciones generales para el mejoramiento de la democracia. "Nosotros decimos que la ley debe ser aplicada inmediatamente, en relación al desbloqueo encontramos la salida jurídica-constitucional para que pueda aplicarse en las internas y las generales, eso va facilitar el fortalecimiento de la democracia. En el proyecto de financiamiento político, consideramos que es importante por facilitar la legitimidad y la transparencia en el proceso de elección, y también hacer el control necesario del dinero en las internas ", dijo. Proponen una bicameral de financiamiento El ex director de la Comisión de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y ex diputado colorado, Edmundo Rolón, se reunió con diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales que están estudiando los proyectos de ley de financiamiento político y desbloqueo de listas, y propuso la creación de un organismo del Congreso que coordine y apoye con el TSJE y otras instituciones el control a las finanzas de las organizaciones políticas. "Ya que Bestard (titular del TSJE) mencionó la incapacidad del TSJE para llevar adelante los controles a los partidos, y lanzó la idea de un nuevo organismo, transitorio e inmediato sería una bicameral, senadores y diputados, con técnicos y representantes de la Seprelad, SET, Superintendencia de Bancos y de los partidos políticos, y que esta comisión respalde la labor del TSJE y la Contraloría", señaló Rolón. Fuente: Ultima Hora