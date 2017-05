Grande fue la sorpresa de dos vigilantes del cementerio central de Pedro Juan Caballero (Amambay) cuando, al realizar un recorrido a tempranas horas de este jueves, encontraron un cuerpo fuera del panteón sin cabeza y sin un brazo. El fallecido había sido enterrado el miércoles. Eran las 7.00 de este jueves cuando dos hombres, encargados de cuidar el recinto del cementerio de Pedro Juan Caballero, realizaron un recorrido de rutina como todas las mañanas. Uno de ellos frenó el paso al ver que un cuerpo estaba expuesto al lado del panteón donde este miércoles fue sepultado. Es el cuerpo de un ciudadano brasileño identificado como Julio Cardozo de 70 años. El hombre había fallecido en el Hospital de Ponta Porã por una insuficiencia cardíaca y fue enterrado alrededor de las 16.00 de este miércoles en el cementerio central, ubicado en plena zona céntrica, en el barrio General Díaz, informó el periodista Marciano Candia, del Diario Última Hora. No se tienen más detalles del caso. No hay pistas hasta el momento que revelen quién profanó la tumba y se llevó partes del cuerpo. Esperan, ahora, a familiares y agentes de Criminalística y del Ministerio Público para determinar qué acciones tomar. Hasta ahora no se tiene información de la aparición de algún familiar. Fuente: Ultima Hora