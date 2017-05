Sobre el nuevo caso de meningitis, Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, reiteró que no hay que desesperarse pero sí tomar precauciones como la higiene y vacunarse contra la influenza. Dijo que ante síntomas hay que consultar de inmediato. Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, dijo sobre el caso de la niña con meningitis de Fernando de la Mora que se encuentra estable. Comentó que la paciente fue remitida con fiebre y dolor de cabeza y a través de un estudio se confirmó el cuadro de meningitis. Ahora se encuentra aislada y bajo tratamiento específico. “Esta patología, en este caso, estuvimos hablando con la jefa de pediatría; no tiene una repercusión tan importante en el sentido que no es tan contagiosa. Más bien es una recaída, ya que la niña en algún momento tuvo un cuadro previo de varicela. La varicela está producida por el virus herpes zoster, entonces hubo una recaída, algo que activó el virus ahora con cuadro meninge”, explicó. ES NORMAL EN ESTA ÉPOCA El doctor Giubi afirmó que en esta época del año los casos de meningitis suelen aparecer: “No hay que crear pánico en la sociedad diciendo que hay un brote desmedido. No hay mucha meningitis pero genera mucho temor en las familias; no hay que desesperarse pero sí tomar las precauciones, sobre todo las medidas preventivas, como la higiene y la vacunación”, relató. Manifestó que la vacuna contra la influenza tiene un anti-haemophilus que previene ciertas formas graves de estas patologías, por lo que se debe tener conciencia y fomentar la vacunación. DIFERENCIAS ENTRE CUADROS Y SÍNTOMAS DE ALERTA Las dos patologías, la meningitis viral y la bacterial, son diferentes, explicó el doctor: “Patológicamente hablando, el 70% son de origen viral; las que son de origen viral son un poquito menos severas que la bacteriana, porque la bacteriana se contagia muy rápido y fácil. Las virales en general tienen un mejor pronóstico y tratamiento, evitando que haya más complicaciones”, expresó. Reiteró que es importante que los padres tengan conciencia y consulten de manera precoz una vez que haya una aparición de síntomas de alerta, los cuales son parecidos a un cuadro gripal: fiebre, dolores de cabeza, foto sensibilidad (que afecte mucho la luz) o dolor de nuca. En la que va del mes de mayo ya fueron cuatro los cuadros confirmados de meningitis: uno en Loma Pyta y tres en Luque Fuente: ABC Color