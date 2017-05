El polémico exgobernador del Guairá Rodolfo Max Friedmann Cresta, padre de Rodolfo Friedmann, realizó en su cuenta de Facebook una fuerte amenaza a todos los que siguen las órdenes del "mandamás de turno" y haciendo sufrir a su familia En su posteo, dijo que usará todos sus recursos para que las personas que hacen sufrir a su familia no estén tranquilas en las calles. Amenazó además a los hijos y a los padres de estas personas con que no estarán a salvo ni siquiera en sus propias casas. También con atentar contra muebles e inmuebles de las personas que -según él- hacen sufrir a su hijo Rodolfo Friedmann. Desde el 3 de marzo hay una crisis político-judicial en la Gobernación del Guairá, desde que apareció la supuesta carta de renuncia de Rodolfo Friedmann. PERROS ENVENENADOS Entretanto, dos perros de la concejala cartista Gloria Santos fueron envenenados. Los animales agonizaron por dos días y finalmente murieron ayer. La edil radicó la denuncia, pero indicó que desconoce quiénes fueron los autores de atentar contra sus animales. "No voy a caer en la irresponsabilidad de acusar a nadie, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con el responsable del envenenamiento de mis mascotas", dijo a ABC Cardinal. FUENTE ABC DIGITAL