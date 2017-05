En caso de que se inscriban más de 170 jóvenes en Santa Rosa del Aguaray para el curso de ingreso a la carrera de Medicina, la Gobernación de San Pedro se compromete a pagar a más docentes. De esta manera queda sin efecto la preselección para acceder al probatorio en este departamento. Desde la Facultad de Ciencias Médicas advirtieron que en caso de que la cantidad de postulantes para el Curso Propedéutico de Admisión (CPA) para la carrera de Medicina superen los 170 en Santa Rosa del Aguaray y 2.000 en Asunción, se establecerá una preselección. Esto se debe a que no se cuenta con presupuesto y espacio físico para más estudiantes. Ante la incertidumbre, la Gobernación de San Pedro decidió hacerse cargo de los gastos en caso de que se supere el límite a cambio de que las plazas para el curso de ingreso quedan completamente abiertas. Es así que se llegó a un acuerdo este jueves y si bien hasta el momento llega a 146 la cantidad de inscriptos en Santa Rosa del Aguaray hay posibilidades que aumente la lista atendiendo a que el plazo va hasta el 9 de junio. Los docentes asignados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para enseñar en San Pedro son cinco, pero en caso de que se supere las 170 inscripciones, se habilitará otro turno y la Gobernación pagará los otros cinco rubros, confirmó ÚLTIMAHORA.COM la coordinadora del CPA, Elvira Giménez. Aclaró que no está prohibido que jóvenes de otras ciudades lejanas a San Pedro ahora acudan a esa sede, al eliminarse la preselección. "Yo tengo la esperanza de que no sobrepase los 2.000 (en Asunción)", sostuvo. Respecto al pronunciamiento de miembros del Consejo Directivo de Medicina, que critica que la decisión de limitar las plazas no haya pasado por este órgano, refirió que es una "ignorancia supina" de quien la promovió, pues asegura que el reglamento de la institución le otorga la potestad de tomar medidas en casos de emergencia. FUENTE ULTIMA HORA