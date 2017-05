El fiscal adjunto Roberto Zacarías designó al fiscal de la Unidad Penal N° 7, José Morínigo, para que inicie la investigación penal contra la firma D9. En tanto hoy pedirá informes a la Subsecretaría de Tributación. El fiscal adjunto Roberto Zacarías, por instrucción del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón decidió abrir una investigación penal contra la firma virtual D9 ante la denuncia presentada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) supuestamente por incumplir con la Ley N° 1284/98 "Mercado de Valores". Además se designó al fiscal de la Unidad Penal N° 7, José Morínigo, para que inicie las pesquisas correspondientes. El pasado 11 de mayo el presidente de la CNV, Fernando Escobar, bajo patrocinio del abogado Fernando Godoy presentó la denuncia ante la Fiscalía General. Según el escrito, D9 opera en el país a través de su página http://d9paraguay.com y capta inversores mediante el Facebook, en la cuenta D9 Club Paraguay. Ofrecen bonos denominados DLD9 (Bronce, Silver, Gold y Gold+) durante 52 semanas, con pagas semanales con retornos desde 15% hasta 50%. Una cuenta en D9 puede llegar hasta los USD 2.000, según precisó el titular de la Comisión de Valores. "Hacen captación directa de recursos, funciona con la característica de una pirámide financiera y por ello se ha abierto una investigación. Estas plataformas al no estar registradas ni habilitadas, no se puede tener conocimiento sobre sus estados financieros y se hablan incluso de retornos de hasta 300%", comentó. También aseveró que el grave problema para detectar estos esquemas es que lo difunden de boca en boca, con reuniones en las casas o en lugares de trabajo o vía redes sociales cerradas. rechazo. Díaz Verón había derivado el caso a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la directora Patricia Doria analizó la causa y en tal sentido recomendó la apertura de la investigación, pero añadió que corresponde a una unidad penal, quien deberá determinar si los hechos denunciados se enmarcan dentro de las previsiones de la Ley 1284 "Mercado de Valores", por tal motivo se volvió a remitir a la Fiscalía General. Por otra parte, hay otra empresa virtual que opera de forma similar. Se trata de MinerWorld, ofrece hasta diez tipos de inversiones. Este caso investiga el fiscal de Ciudad del Este Eduardo Cazenave. Buscan averiguar si hay evasión El fiscal adjunto Roberto Zacarías remitirá hoy una nota a la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, junto con la copia de la entrevista realizada a Rodrigo Quintana, agente de la firma D9 por parte de este diario, de modo que corrobore si dicha empresa tributa o no. Quintana mencionó que no tributan al fisco, porque la matriz de la firma está en el Brasil y desde nuestro país solo se hacen transferencias. "Esto no fue expresado en la denuncia, sin embargo, es relevante para que la Subsecretaría de Estado de Tributación analice, en caso de detectarse algún tipo de ilícito se debe remitir el reporte para iniciar las diligencias pertinentes", resaltó el representante del Ministerio Público. Por otra parte, el agente de D9 refirió que "llore quien llore" continuarán sus negocios. Fuente: Ultima Hora