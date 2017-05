Ante versiones de que se está analizando la destitución de la viceministra de Salud, María Teresa Barán, la alta funcionaria asegura que desde la institución le aclararon que no existe esa intención y por su parte tampoco renunciará al cargo La viceministra regresó recientemente al país luego de participar de una capacitación en Perú sobre estrategias para poner fin a la mortalidad prevenible en niños y adolescentes. Pero durante su ausencia surgieron versiones de que se estaba analizando su salida del cargo, con el alejamiento del vicepresidente Juan Afara del movimiento Honor Colorado. Barán fue nombrada en el 2013 y en ese momento se había mencionado que la alta funcionaria respondía a un cupo del segundo del Ejecutivo. A su regreso, la viceministra se trasladó inmediatamente al Ministerio de Salud para interiorizarse de su situación. En comunicación con Radio Monumental mencionó que el ministro Antonio Barrios le aseguró que no tenía intenciones de destituirle del cargo y por su parte tampoco está interesada en renunciar. "Mi compromiso es con el país, es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la población paraguaya, de mejorar ese acceso a los servicios de salud, tengo un compromiso moral de seguir trabajando...", expresó. Al ser consultada a qué movimiento seguirá en las internas coloradas, dijo que desde su cargo no podría decirlo pues su trabajo es institucional y considera que no puede mezclarlo con cuestiones políticas partidarias. "Hoy tengo la oportunidad desde este lugar de poder mejorar sustancialmente muchos aspectos en el área de salud del país. De todas maneras siempre mi política personal y mi compromiso es con Dios y con la patria de seguir trabajando y siempre voy a seguir trabajando desde el lugar en que me toca", agregó. La figura de Santiago Peña como precandidato a la presidencia de la República por parte del oficialismo, molestó a varios cartistas, entre ellos, Afara, Luis Castiglioni y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez. De esta forma la disidencia liderada por Mario Abdo Benítez va sumando adeptos. Fuente: Ultima Hora