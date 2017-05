La Policía Nacional, adoptará medidas especiales de seguridad tendientes a garantizar el normal desarrollo de los encuentros de fútbol por el Campeonato Oficial COPA TIGO – VISION BANCO – APERTURA 2017 Segunda Rueda, a disputarse el día domingo entre los equipos de OLIMPIA vs. CERRO PORTEÑO, en el Estadio Defensores del Chaco, a las 14:45 horas y los equipos de INDEPENDIENTE C.G. vs. GUARANI, a realizarse en el Estadio Ricardo Gregor, a las 18:30 horas. IMPORTANTE · Coopere con el Personal Policial en los controles que se realizarán en los alrededores y accesos del estadio. · Trate de no llevar niños muy pequeños. · Sea consciente, por ningún motivo arroje objetos o sustancias a las graderías o al campo deportivo. El árbitro puede suspender el encuentro. · Si deja su vehículo en un lugar habilitado para estacionamiento solicite un comprobante o ticket, lo cual constituye para usted una garantía y responsabilidad para el encargado. LA LEY ESTA VIGENTE Recordamos a los aficionados la vigencia de la Ley Nº 1866 “Por la no violencia en los Estadios Deportivos”, que prohíbe entre otras cosas: · La portación de armas de cualquier tipo, o su tenencia en los estadios deportivos y zonas aledañas. · El ingreso de petardos o bombas de estruendos, activarlos o hacerlos explotar, incluso en las zonas aledañas. · Introducir gaseosas con envases de vidrio, termos, guampas, sombrillas, elementos cortantes o contundentes que puedan poner en peligro la integridad física. · Impedir o interrumpir aunque sea momentáneamente la realización del espectáculo en cualquier estadio deportivo. · El ingreso al Estadio bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de estupefacientes y demás sustancias enajenantes. · Las agresiones físicas y las quemas de banderas. · La entrada de personas disfrazadas o con atuendos que puedan dificultar o impedir su identificación. · Los actos ilícitos provenientes de la conducta colectiva de los Hinchas Organizados, serán atribuidos a los clubes al que pertenece. Normal 0 false false false ES-PY JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:35.7pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-17.85pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES-PY;} “El TRIUNFO PARA LA POLICÍA ES LA SEGURIDAD CIUDADANA”