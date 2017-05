El analista Benjamín Fernández Bogado critica la postura de Santiago Peña, quien se declaró partidario de limitar el margen de acción del Legislativo en materia presupuestaria. "Requerimos de líderes serios", dijo. El periodista y analista Benjamín Fernández Bogado opinó con respecto a lo expresado por el ministro Santiago Peña, quien dijo que "hay que limitarle al Congreso el margen de acción en el área presupuestaria para que no destartalen el Presupuesto". En ese sentido, recordó que la única forma de recortar atribuciones al Congreso es a través de la reforma constitucional y como Santiago Peña, proviene del sector que promovió la enmienda para introducir la reelección, la expresión puede ser calificada de "provocativa". En ese sentido, recordó que con el veto presidencial, este gobierno es responsable de que el Presupuesto del año pasado entre en vigencia de vuelta este año. "El Presupuesto es la única ley de la nación que se reformula anualmente. Cada año se redacta de manera distinta y se pone a prueba la capacidad de negociación del Ejecutivo con el Congreso y viceversa para dialogar, a veces disentir y otra veces ponerse de acuerdo en donde deben estar la prioridades del país", opinó. Señaló que Paraguay tiene un mal antecedente, porque con la administración de Santiago Peña se impuso un presupuesto del año pasado que está vigente, recordando que el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso, fue vetado totalmente por el presidente Horacio Cartes. Mencionó que las primeras víctimas de este Presupuesto son los mismos ministerios "que se quejan porque tienen muchos planes que no pueden llevar adelante porque están enfrascados en el Presupuesto del año anterior". Citó el caso del Ministerio de Cultura que no pudo estar en la Feria del Libro en Buenos Aires. Dijo que el Ejecutivo tenía que llevar a cabo la negociación con el Congreso y no lo hizo bien. "Si ellos hubieran llevado a la negociación con el Congreso, no iba a haber ministros disconformes", dijo. Fernández Bogado comentó que el Presupuesto se discutió en un ambiente tenso creado por la intención del presidente Cartes para aprobar la enmienda. "El contexto histórico, coincidió con la tensión por la enmienda. Si el presidente no hubiera querido forzar el cambio del artículo 229 de la Constitución Nacional, yo creo que no iba a haber ningún tipo de inconvenientes. El capricho del presidente nos privó de tener un presupuesto adaptado a las exigencias y demandas del 2017", indicó. Por último, el analista opinó sobre la figura de Santiago Peña como candidato a presidente de la República. "Voy a usar la frase del presidente Cartes, con la licencia respectiva: Es una mercadería muy difícil de vender", dijo. "Requerimos líderes serios, previsibles y por sobre todo: cumplidores de la Constitución", sentenció. Repercusiones "Peña quiere tirar fardo al Parlamento de sus errores como ministro" El diputado colorado Mario Cáceres cuestionó las expresiones del ministro Santiago Peña, quien expresó la idea de limitar el margen de acción del Parlamento en materia presupuestaria. "Es un artículo constitucional y no se le puede sacar las atribuciones al Parlamento. Tenemos la obligación de analizar y modificar el Presupuesto, si no sería una arbitrariedad del Poder Ejecutivo", indicó. "Peña quiere tirar fardo al Parlamento de sus errores como ministro", resaltó. "Lo que ha venido haciendo Hacienda es enviar el Presupuesto con garrafales errores. El año pasado casi dejaron sin víveres los miembros de la FTC", se quejó. "Nosotros hemos incrementado la inversión en proyectos sociales y vamos a demostrar con documentos . Es más del aumento del salario de los docentes provino del Parlamento y no de ellos", dijo. "Esa es la línea de copamiento del poder que quieren imponer" Para el diputado colorado Ariel Oviedo, lo señalado por el ministro de Hacienda refleja el modelo de gobierno que quiere imponer el cartismo. "Esa es la línea que hay que mantener del supuesto modelo, la línea de manejar el país con una visión fría insensible y capitalista", dijo el diputado disidente. "Quieren imponer un gobierno autoritario donde no haya equilibrio entre los poderes para manejar al país como una empresa", destacó. "De ahí viene la intención de buscar un candidato que solamente pueda manejarse desde una visión gerencial, donde por supuesto el jefe de la empresa es el presidente Horacio Cartes", dijo. Agregó que dentro de esa línea de gobierno, "Cartes busca un candidato para que su entorno siga ocultando muchos negociados como se hace en Obras Públicas".



Fuente: Ultima Hora