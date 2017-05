Víctor Hugo Bareiro, funcionario público, denunció que fue descomisionado desde la Dinac y regresó a Hacienda, donde pertenece, por apoyar al movimiento de Mario Abdo, en la disidencia colorada. “Es una persecución política”, reclamó. Bareiro conversó este lunes con radio ABC Cardinal sobre un caso que afectó a su trabajo en la función pública. El funcionario pertenece al Ministerio de Hacienda, pero estaba comisionado a la Dinac, donde era subdirector de Planificación. De esta entidad fue descomisionado la semana pasada por el presidente Luis Aguirre. Según Bareiro, la notificación de remoción de Dinac y la consiguiente orden de regreso a Hacienda llegó tras haber participado de un evento político en donde el concejal de Asunción Martín Arévalo dio su apoyo al movimiento Colorado Añetete, del senador Mario Abdo Benítez. El funcionario descomisionado forma parte del equipo político de Arévalo. “Sigo siendo funcionario del Estado. En Hacienda ahora no tengo funciones; estaba como asesor de una comisión financiera. Nadie me pudo dar una explicación. No cometí falta alguna. Lo tomé como una persecución política”, concluyó. Fuente: ABC Color