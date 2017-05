El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, dijo que el estacionamiento tarifado es una necesidad para garantizar la rotación de vehículos y mitigar los problemas en el tránsito. Aseguró que para la ciudad es inviable el aparcamiento durante toda la jornada La polémica decisión de tercerizar el estacionamiento tarifado en las principales calles de la capital genera un debate sobre el aumento en el costo para los ciudadanos y la recaudación que recibirá la Municipalidad de Asunción. Mario Ferreiro, intendente de la comuna, dejó en claro que el desarrollo y la adjudicación del proyecto se realizaron en administraciones anteriores. Recordó que al asumir el cargo en el 2015 remitió el documento a la Contraloría y la Junta Municipal, cuyo cuerpo legislativo le ordenó en dos ocasiones firmar el contrato. Sin embargo, para el jefe comunal es una necesidad la implementación del sistema tarifado para garantizar la rotación de vehículos y para mitigar los problemas en el tránsito automotor que ingresa a la capital. "El sistema de vehículos estacionados desde las 7.00 hasta las 18.00 es inviable en cualquier ciudad del mundo. Eso ya no se usa en ninguna parte porque es terrible que se use un espacio público todo el día por una persona que negocia con un cuidacoche", afirmó. Por esa razón, se negoció con la empresa adjudicada el control tarifario en 9.700 espacios para una ciudad que diariamente recibe a unos 600.000 automóviles. Ferreiro dijo que la comuna necesita recaudar y ordenar la ciudad. También destacó que actualmente existe un sistema controlado, a través de las boletas, que deja anualmente en las arcas del municipio G. 600 millones. Con la nueva implementación percibirá USD 3.800.000 por año. "Es un camino difícil y duro, pero ya no se puede sostener a Asunción sobre la base del libertinaje absoluto", señaló el jefe comunal al tiempo de agregar que la diferencia de recaudación es sideral con respecto al sistema antiguo. Mencionó que la principal ciudad del país ya no puede aguantar el ingreso de más de dos millones de personas sin que nadie deje nada a su paso. Así también, el intendente refirió que se aprovechará los 45 días de aplazamiento que resolvieron los concejales municipales, para hacer las revisiones sobre los puntos críticos. La idea es mitigar algunos de los efectos que la gente considera más negativo. CONTRATO. Mario Ferreiro señaló que al asumir el cargo pudo retrotraer el proceso, sin embargo, aclaró tener una visión de que no se puede anular todo lo realizado por administraciones anteriores porque puede provocar una inseguridad jurídica y falta de credibilidad. Tampoco ve con buen ojo romper el contrato firmado con la empresa adjudicada porque llevaría a un nuevo conflicto legal. PROYECTO. Según los datos básicos compartidos por las autoridades locales, unos 9.700 espacios se enmarcan dentro del plan. Al menos 800 manzanas están dentro del nuevo sistema de aparcamiento. El costo será de G. 3.000 por hora, G. 1.500 por cada 30 minutos. Los horarios establecidos van de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00. Se exceptuarán las zonas de shoppings donde será hasta las 2.00. Unos 400 cuidacoches fueron contratados por la empresa Parxin para trabajar en la entrega de tickets y trabajarán más de ocho horas diarias para ganarse un sueldo mínimo. Parxin es una empresa paraguayo-argentina y será la encargada de explotar el servicio por 15 años. Fuente: Ultima Hora