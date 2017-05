El Ministerio Público decidió no tratar la muerte de una mujer en Santa Rosa de Aguaray bajo la figura penal de homicidio doloso, pero sí como un caso de feminicidio, basándose en la existencia de la Ley 5.777/16 de protección integral de mujeres. Este hecho de violencia contra la mujer, que termina en muerte, es el número 19 de este año a nivel nacional El fiscal Alberto Torres lleva el caso del asesinato de una mujer en manos de su concubino, quien acusó siete disparos contra su pareja, con una pistola 9 milímetros, en el interior de su vivienda. Ella murió al instante, él está ahora privado de su libertad. El agente explicó que, al menos en su jurisdicción, este es el primer caso que se tratará bajo la nueva ley de feminicidio. La imputación fue aplicada contra el supuesto autor del crimen, identificado como Marcial Gómez Encina de 30 años, este domingo, confirmó el representante fiscal. "Se aplicó el artículo 50 de la Ley de Feminicidio 5.777/16, inciso A. Analizamos la cuestión, la figura de homicidio no corresponde en este caso, porque es una clara violencia contra la mujer, en ese sentido encaja la nueva ley que protege a las mujeres", comentó el fiscal. La ley contempla hasta 30 años de cárcel, por lo que, atendiendo a la intensidad de la actuación del hombre, el Ministerio Público pedirá 30 años de cárcel, en principio, para el sindicado como autor del crimen, pero no descartan aplicar medidas de seguridad, igualmente. El hecho se registró el pasado 20 de mayo alrededor de las 22.15 en el interior de una vivienda ubicada en Santa Rosa del Aguaray, en el barrio San José, según precisiones policiales. Rosana Elizabeth Rolón Brítez de 23 años, concubina del agresor, fue encontrada tendida en el suelo, bañada en sangre, ya sin signos de vida. Recibió siete disparos por parte del imputado. Este caso se suma a otros 18 hechos de feminicidio ocurridos en el país, siendo este asesinato el quinto en lo que va del año solo en San Pedro, como se publica este lunes en el Diario Última Hora. · San Pedro registró su quinto caso de feminicidio en lo que va del año Ley. Esta normativa fue promulgada por el presidente Horacio Cartes a finales de diciembre del año 2016. Se trata de la Ley 5.777 de "Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia". El mandatario de turno decidió hacer lugar a una larga lucha de mujeres por conseguir una normativa que las proteja de los maltratos y golpes físicos y psicológicos que se cobró la vida de muchas mujeres y varios casos quedaron impunes. Este proyecto logró tener el visto bueno de ambas Cámaras del Congreso tras intensos debates. Fuente: Ultima Hora