Paraguay hoy está “mucho mejor preparado” para enfrentar eventuales consecuencias de la nueva crisis política que sufre el Brasil, aseguró el economista Luis Saguier Blanco. nsecuencias negativas, desde lo económico predecir su profundidad y alcance no es sencillo. No obstante, afirmó que hoy día nuestro país está preparado con “fundamentos sólidos” y donde el comercio de frontera, otrora muy importante para la economía paraguaya, actualmente no tiene la misma incidencia de hace 15 ó 20 años. Sobre el punto, añadió que la diversificación de los sectores económicos de nuestro país, la cantidad de reservas internacionales, las inversiones privadas y públicas que se vienen haciendo constituyen “un muy buen blindaje” contra estos “shocks” externos. Al ahondar en la nueva “tormenta política” que sacude al Brasil en estos días, dijo que no es sino el epílogo de varias profundas heridas políticas que han afectado gravemente su economía y ha generado una profunda recesión, como no se veía en más de 30 años, con caídas del PIB de más de 3,6%, y con un “desempleo enorme”. Agregó que la economía brasileña “tocó fondo” y en 2017 estaba prevista una pequeña recuperación de un 0,5%. “Por esta razón, en la consultora (Financial Investmet Group) no creemos que el impacto pueda ser mayor del que ya se generó en los últimos dos años, cuando nuestro gran vecino había tocado fondo”, remarcó. Saguier concluyó puntualizando que no ve posibilidades de que lo que sucede en el Brasil pueda tener “impactos fuertes” en nuestra economía. “De todas maneras, cuanto más rápido solucione sus problemas políticos, más rápido comenzará su verdadera recuperación”, subrayó. Fuente: ABC Color