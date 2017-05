Un alto porcentaje de negocios y de gente que arrienda locales no tienen playas para el aparcamiento de sus clientes. Las áreas para vehículos de los shoppings están totalmente colapsadas en todos sus niveles. La posibilidad de que la implementación del sistema de estacionamiento tarifado y controlado que se aplicará en cinco zonas de Asunción se constituya en un factor que desaliente la actividad comercial en Villa Morra y motive la migración de los empresarios a otros sectores de la ciudad, es el temor generalizado en este punto capitalino. Este miedo es más acentuado en dueños de negocios menores o de gente que arrienda locales y no cuenta con playas para el aparcamiento de vehículos de sus clientes. Esta situación se da por sobre todas las cosas en los sectores extremos del área en la cual el Consorcio Parxin cobrará por el servicio tercerizado por la Comuna asuncena. Similar problema se les plantea a familias tradicionales de ese barrio de Asunción y que habitan aún en viviendas que debido a su antigüedad no tienen cocheras y necesariamente deben dejar sus rodados en las calles. En este último caso, hay domicilios que tienen hasta tres automóviles que quedan en la vía pública, donde hasta hoy no abonan un solo guaraní. En todos los casos, con esta concesión pagarán G. 3.500 por hora en cada espacio ocupado por sus rodados, lo que equivale a G. 35.000 en un día, de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00; G. 175.000 a la semana y G. 3.500.000 en el mes. Otro elemento que se da en todo este tema es el que se refiere a los shoppings o grandes comercios, los cuales pese a contar con sectores de estacionamiento de varios niveles, también se encuentran con el problema de la saturación completa. ROTACIÓN. En el sector de alta rotación, donde solo se permitirá que los autos queden estacionados por cuatro horas, bajo argumento de que se busca la circulación y disponibilidad de espacios, empleados y frentistas sin garaje también elevaron su queja, ya que es imposible abandonar sus actividades para mover la máquina y encontrar sitios libres. El intendente Mario Ferreiro defendió el sistema y dijo que es una necesidad implementar el sistema tarifado para garantizar la rotación de vehículos y para mitigar problemas en el tránsito automotor que ingresa a la capital. Apuntó que ya no se puede permitir autos que aparcan de 7.00 a 18.00. Fuente: Ultima Hora