Referentes de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (Cimap) se hicieron eco de las irregularidades en el proceso de contratación, por parte de la Fundación Tesãi, de la empresa que presta servicios de asistencia médica ambulatoria (primeros auxilios) en las áreas protegidas o reservas de la Itaipú Binacional. Pidieron que la Superintendencia de Salud investigue de oficio el caso. Resulta que la contratación anteriormente era realizada por la misma Itaipú a través de licitaciones, pero luego se derivó la responsabilidad a Tesãi, institución que, primero, canceló anticipadamente un contrato con una empresa y luego contrató en forma directa a la empresa Chaco'i Industrial y Comercial SA. Chaco'i estaba sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y además no está inscripta en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, según había indicado el propio superintendente de Salud, Domingo Mendoza. Claudio Escobar, representante de la empresa, manifestó que Tesãi es una entidad privada y no le alcanza la Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo, Alexandra Garcete, presidenta de la Cimap, explicó que la Superintendencia de Salud tiene las atribuciones para controlar a instituciones públicas y privadas si es que las firmas que prestan servicios de asistencia médica no están habilitadas, puesto que el rubro de la salud es bastante delicado. Todas las compañías que dan estas prestaciones deben responder a un jefe o gerente médico, apuntó. "Si alguna cosa acontece, ¿a quién se reclamaría? Por ejemplo, si yo contraté un sanatorio, va un paciente a operarse ahí y el sanatorio no está habilitado por el Ministerio o la Superintendencia. No sé si se dimensiona la responsabilidad que Tesãi está asumiendo al entregar un servicio de salud a una entidad que no está habilitada", expresó. Señaló que los contratos de asistencia médica deben hacerse por medio de licitaciones, para que haya mayor transparencia, independientemente si es la Itaipú o Tesãi la que haga el proceso. ORDEN SUPERIOR. Roberto Almirón, vicepresidente de Servicio Integral Médico (SIME), empresa que brindaba el servicio anteriormente para Itaipú (luego Tesãi), mencionó que no tuvieron mayores explicaciones cuando se les canceló el contrato. Dijo que solo duraron seis meses, de los 16 que estipulaba el documento. Se consultó a las autoridades de la fundación, quienes tampoco pudieron explicar la desvinculación y solo dijeron que se dio por "orden superior". Confirman sondeo por afiliación política Roberto Almirón, vicepresidente de la empresa Sime (anterior prestadora de la asistencia médica para Tesãi), manifestó que algunos de los profesionales médicos que pasaron a ser recontratados por la empresa Chaco'i fueron consultados sobre su afiliación política y temían que esto sea un condicionante para seguir trabajando en la nueva firma. ÚH consultó a algunos enfermeros de las reservas de Itaipú y estos comentaron que efectivamente hubo consultas sobre sus simpatías partidarias, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de acciones. Claudio Escobar, representante de Chaco'i, aseguró que ningún miembro del plantel médico va a ser despedido por cuestiones políticas. Fuente: Ultima Hora