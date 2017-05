Bomberos Voluntario capturaron hoy a un mono aullador o 'Karaja' que se encontraba en el árbol de una vivienda de Itauguá. El animal fue entregado a la Secretaría del Ambiente (SEAM). Se trata de un Karaja macho adulto que no presenta lesiones, tiene temperamento no agresivo y es alimentado con frutas y hojas de árboles frutales, según las primeras apreciaciones del profesional veterinario que lo inspeccionó. El animal fue rescatado por bomberos voluntarios en la compañía Potrero de Itauguá y fue entregado a la SEAM, donde quedó en guarda de la Dirección de Vida Silvestre, para más adelante ser trasladado al Refugio Faunístico de Atinguy, en Ayolas, informó la licenciada Rocío Barreto, titular de la dependencia. La misma recordó que los animales vivos deben ser retornados a su hábitat natural en la brevedad posible, pero no en el caso de los monos que vivían como mascotas, según publica la SEAM. Desde la institución recuerdan que abandonar o desatender de forma voluntaria a animales silvestres, después de apropiados, constituye una violación a la ley "De vida silvestre". FUENTE PARAGUAY.COM