“No conozco ninguna ley que impida poner estaciones de servicio en seccionales; ahí solo hay una viveza comercial”, opinó el ministro Gustavo Leite. Asimismo, señaló que existe total libertad, pues los puestos de venta no pertenecen a Petropar El ministro Gustavo Leite manifestó que no ve nada de malo en que un inversor decida instalar una estación de servicio en una seccional y trabajar con Petropar. “No conozco ninguna ley que impida ponerlas en esos sitios (…) Ha habido una viveza comercial de presidentes de seccionales al decir que tienen terrenos baldíos”, argumentó a la prensa esta mañana. Las declaraciones de Leite fueron en respuesta a lo expuesto por el directivo de Copetrol, Blas Zapag, ayer, quien cuestiono que se este habilitando estaciones de servicios en seccionales. El empresario había dicho que también el proyecto constituye una nueva forma de competencia desleal que, desde hace rato, aplica el gobierno de Cartes. “El dueño de la estación es un inversor, no la seccional ni Petropar. Él decide dónde poner su negocio y con quién trabajar”, acotó el ministro de Industria y Comercio. Fuente: ABC Color