Familiares del cadete Óscar Giménez Colman, quien murió tras caer de una grúa, señalan que confían en la Justicia Militar. Sin embargo, afirman que esperarán las resultas de las investigaciones para decidir si recurrirán a una denuncia en la justicia ordinaria. Los padres del joven fallecido desean conocer quien dio la orden de trabajo para su hijo Desolados por el dolor y aún sin poder creer en que su hijo de solo 23 años ya no regresará a casa, Carlos Giménez y Rosa Colmán esperan esclarecer los hechos que acabaron con la vida de su hijo menor mientras prestaba servicio en el Comando de Comunicaciones. Don Carlos señala que no guardan rencor contra las autoridades militares por exponer a su hijo a una labor que acabó con su vida, pero espera que se haga justicia y se aclare quién dio la orden de trabajo para que su hijo suba a una grúa sin las medidas de seguridad. En tanto, en las pocas palabras que Rosa Colmán, madre del joven, puede decir en medio de la tristeza; afirma que su hijo estaba realizando un trabajo que no le corresponde. "Él no debía hacer ese trabajo, no es su trabajo", insistió. Los familiares desean que se esclarezca quién dio la orden para que su hijo suba a la grúa, trabajo que acabó con su vida. "Nosotros no queremos generalizar, pero alguien dentro de las filas militares dio la orden y deseamos saber quién fue. Se debe sanear la institución para que estas cosas ya no sucedan. Confiamos en la Justicia Militar, pero si no hay respuestas vamos a recurrir a una denuncia penal. Ahora vamos a respetar los nueve días de duelo y luego vamos a averiguar", sostuvo.